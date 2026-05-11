Benzine zo duur dat mensen wel tanken, maar niet betalen

Het klinkt als iets uit een slechte film, maar het gebeurt gewoon in Nederland. Mensen die tanken, instappen en wegrijden zonder te betalen.



Het aantal doorrijders bij tankstations is de afgelopen maanden explosief gestegen. Volgens cijfers van SODA, de club die namens tankstations achter wanbetalers aangaat, is het aantal gevallen in april met maar liefst 46 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. We betalen helemaal nergens meer voor!



Natuurlijk, er zijn altijd mensen die per ongeluk wegrijden zonder te betalen . Even afgeleid, dagdromen over je volgende vakantie. Maar dat is hier niet het verhaal. Volgens SODA gebeurt het in twee van de drie gevallen tegenwoordig bewust. Dus ja, mensen weten dondersgoed wat ze doen. Even tanken voor 100 euro en denken, joe de ballen.

De pijn zit in de portemonnee

De grote boosdoener zijn de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die zijn de afgelopen tijd weer stevig opgelopen. Een liter Euro95 zit inmiddels rond de €2,62, en dat is geen bedrag waar je vrolijk van wordt. Diesel doet het met zo’n €2,50 per liter nauwelijks beter. Er is een steeds grotere groep die niet tankt over de grens omdat het goedkoper is, maar gewoon helemaal is gestopt met betalen.

Tankstations zijn de dupe van deze bijzondere praktijken. Want hoewel kentekens worden geregistreerd en er vaak camera’s hangen, kost het tijd en moeite om het geld alsnog te innen. Huiswerk waar pomphouders niet op zitten te wachten.

Consequenties zijn er wel degelijk

En even voor al die boeven. Wegrijden zonder te betalen is geen lifehack, maar gewoon diefstal. De pomphouder kan (en zal) aangifte doen en de kosten verhalen op de kentekenhouder. Daar blijft het niet bij, want vaak komt er ook nog een schadevergoeding bovenop.

Het aantal doorrijders is al eerder begonnen te stijgen. In maart werd al een toename van zo’n 25 procent gemeld. April doet daar dus nog een flinke schep bovenop. Het lijkt daarmee geen tijdelijke uitschieter, maar eerder een structureel probleem dat meegroeit met de brandstofprijzen.

Ja, de brandstof is duur. Echter, helemaal stoppen met betalen is uiteraard geen oplossing. Pak dan maar de fiets.