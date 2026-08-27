Zo voorkom je dat private lease-aanbieders je laten opdraaien voor ongereden km's

Zorgeloos rondrijden in je fonkelnieuwe private lease-auto voor een heerlijk laag maandbedrag, doen steeds meer mensen. Maar is dat echt zo zorgeloos? Eigenlijk moet je bovenop het aantal kilometers dat je rijdt zitten. Als je dat niet doet, kan het je duur komen te staan.

Als je ervoor kiest om een auto te private leasen, dan doe je dat doorgaans in combinatie met een vast en vooraf afgesproken aantal kilometers dat je per jaar mag rijden. Dat is vooral zodat de leasemaatschappij de afschrijving beter kan inschatten en dus aan jou, de leaser, kan doorberekenen. Dat is op papier een prima afspraak, maar in de praktijk kan het best voor problemen zorgen, zelfs als je ver onder het afgesproken aantal kilometers blijft.

Simpel maar niet flexibel

Het systeem werkt ook heel simpel. Jij doet een grove schatting van hoeveel kilometer je per jaar gaat rijden, kiest daarbij de meest passende kilometerbundel en daarmee is alles klaar. Maar dan wissel je na een jaar van baan en moet je ineens 50 kilometer per dag verder reizen. Of je bedenkt dat het wel een keer leuk is om met de auto naar Italië te gaan. Zaken die jouw schatting, die je voor de hele contractduur hebt vastgezet, ineens niet meer haalbaar maken.

De meeste leasemaatschappijen maken er overigens geen probleem van. Ze sturen je na afloop van je leasecontract gewoon een fikse factuur. Hierin berekenen ze alsnog de afschrijving van de auto door aan jou. Vaak komt dit ergens rond de 10 cent per kilometer uit. Maar dat betekent dat een rondreis naar Italië je al snel zo'n 400 euro extra kan kosten. En die 50 kilometer extra per dag, kruipt eerder tegen een kostenpost van een paar duizend euro na een paar jaar aan.

Een rekenvoorbeeld

Stel je voor: Je hebt een vijfjarig contract voor 10.000 kilometer per jaar en rijdt na het eerste jaar ineens dagelijks 50 kilometer meer dan verwacht. Ook ga je een keer naar Italië op vakantie.

In totaal is je contract berekend op 50.000 kilometer, maar je maakt er het dubbele (240 werkdagen per jaar x 50 km = 12.000 km per jaar en eenmalig 4.000 km. De teller komt dan uit op 102.000 km over de vijf jaar., ofwel 52.000 km meer. Reken dan een kilometerbedrag van 10 cent per kilometer, en je komt uit op 5.200 euro aan extra kosten.

Gelukkig kun je dit soort, toegegeven, wat extreme scenario's vaak voorkomen door tijdig contact op te nemen met je leasemaatschappij. Vaak zijn ze best bereid om tussentijds het aantal afgesproken kilometers aan te passen, waardoor je maandelijks wel iets meer moet aftikken, maar over de hele leasetermijn minder kwijt bent.

Geld terug bij minder kilometers?

Aan de andere kant kan het omgekeerde ook gebeuren: je kiest voor een kilometerbundel die achteraf te hoog blijkt. Wellicht omdat je halverwege je contract van baan wisselt en ineens op de fiets naar werk gaat. Of je vakantiehuisje in Italië brandt af, waardoor het een vakantie naar de Veluwe wordt. In dat geval lever je de auto in terwijl je er op papier nog duizenden kilometers mee kunt rijden.

Nu zou je wellicht denken dat de leasemaatschappij ook netjes op een omgekeerde manier werkt en jou vraagt om een factuur te sturen voor de afschrijving die niet gebeurt is, à 10 cent de kilometer. Helaas is dat natuurlijk niet het geval. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract kan het zelfs zijn dat de leasemaatschappij helemaal niets uitkeert en jij dus eigenlijk veel te veel hebt betaald.

Doorgaans is het wel zo dat je een kleine vergoeding krijgt voor de niet gereden kilometers, maar daarmee moet je jezelf vooral niet rijk rekenen.

Ook dit soort scenario's zijn vaak te voorkomen door contact op te nemen met je leasemaatschappij. Als deze zich wat flexibel opstelt, is het vaak mogelijk om de kilometerbundel omlaag bij te stellen. Belangrijk is dan wel dat je goed in de gaten houdt of je niet plots weer meer gaat rijden, want dan snij je jezelf natuurlijk in de vingers.

Opletten, opletten en nog eens opletten

Eigenlijk komt het, zoals bij het afsluiten van alle contracten, neer op het goed nalopen van de voorwaarden die in het contract staan. Check of ze bij jou situatie passen en of je ze acceptabel vindt. Zo niet, dan kun je proberen om erover te onderhandelen of om een contract bij een andere aanbieder af te sluiten.

Het belangrijkste bij het opstellen van een private leasecontract is wellicht dat er enige vorm van flexibiliteit in zit. Vijf jaar is een lange tijd en daarin kan heel veel gebeuren. Het is dan wel zo fijn als de leasemaatschappij zich kan aanpassen aan jouw situatie. Kijk dus naar mogelijkheden of het mogelijk is om de kilometerbundel tussentijds omlaag of omhoog aan te passen en controleer welke bedragen er gerekend worden voor kilometers die boven de bundel gemaakt worden. Kijk ook naar de bijdrage die jij krijgt als je minder kilometers hebt gemaakt.

Die flexibiliteit is overigens niet alleen prettig voor jou, maar ook voor de aanbieder, want die zit ook niet te wachten op extra administratieve rompslomp en gezeur met ontevreden klanten om, wat voor hen uiteindelijk neerkomt op een paar euro meer of minder.

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