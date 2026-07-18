Meest politiek incorrecte auto uit de jaren '00 krijgt een eerbetoon

In de jaren ’00 bouwde iedereen nog naar hartenlust dikke motoren en was men nog lang niet zo milieubewust als nu. Toch werd de Hummer H2 destijds ook al met gefronste wenkbrauwen ontvangen. Deze auto was ontzettend lomp, zwaar, ordinair en slecht voor het milieu. Een soort Donald Trump op wielen dus.

Gezien het twijfelachtige imago van de Hummer H2 zou je niet verwachten dat er anno 2026 nog een eerbetoon aan deze auto wordt uitgebracht, maar toch is dat precies wat GMC gedaan heeft. Zij lanceren de Hummer EV Icon, een hommage aan – jawel – de Hummer H2. Het is namelijk 25 jaar geleden dat die auto het levenslicht zag.

Geel

We hebben de Hummer EV tot nu toe vooral in saaie kleuren gezien, maar de Icon-uitvoering heeft de iconische gele kleur gekregen van de Hummer H2. Verder heeft de Hummer EV glimmend zwarte bumpers gekregen, waar die normaliter gewoon mat kunststof zijn. Als klap op de vuurpijl is er een speciale badge die aangeeft dat dit een gelimiteerde oplage is van 250 exemplaren.

De nieuwe Hummer is een stuk politiek correcter, aangezien het een EV is, maar verder is deze auto net zo lomp. Deze auto is 5 meter lang, 2,2 meter breed en weegt meer dan vier ton. En de Amerikanen hadden een 212,7 kWh accu nodig om een range van 500 kilometer te halen. Deze auto is dus extreem inefficiënt, oftewel: een rasechte Hummer.

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