Meest krankzinnige G-Klasse van Marktplaats laat je even slikken

Een auto komt zoals we allemaal weten in meerdere vormen en smaakjes. Neem de Mercedes G-Klasse als voorbeeld. Deze heb je als benzine, diesel, elektrisch, hybride, zescilinder, V8 etc. Niet disco genoeg voor je? Dan kan je jezelf verwennen met een AMG variant. Ben jij een serieuze offroader en heb je er liever nog twee wielen bij? Ook dat is allemaal geen probleem. Maar deze G-Klasse op Marktplaats staat zelfs daar nog boven. En de prijs ook.

De basis van dit schip is een Mercedes-AMG G63 met vier wielen. Dus geen zes. BRABUS vond dat blijkbaar te weinig en vond het leuk om er nog twee wielen op te schroeven. Maar he, als je dan toch bezig bent, knal je toch gelijk het hele pretpakket erop? Het resultaat is een tank die door het leven gaat onder de naam: BRABUS XLP 900 6x6 Adventure.

Geen kattenpis

Nogmaals dit is dus niet zoals de 6x6 van AMG, dit was een 4x4 die is omgebouwd naar 6x6. En dat zorgt voor een hoop aanpassingen. De hele auto is langer gemaakt om de wielen kwijt te kunnen en is daardoor nu maar liefst 6,18 meter lang. Naast de extra wielen is de body verbreed en door de drie speciaal ontwikkelde portaalassen staat het ding 47,3 centimeter boven de grond. Dat moet je toch enigszins genoeg ruimte geven om door de vijver van je jaloerse buurman te rijden.

Daarnaast speelt BRABUS ook altijd graag met de krachtbron. De originele AMG V8-motor is vergroot naar 4,5 liter en heeft twee sterkere turbo's gekregen. Het resultaat? 900 pk en 1.250 Nm aan koppel. Dat zorgt ervoor dat de 6x6 in 5,2 seconden naar de 100 sprint en een begrensde topsnelheid heeft van 210 km/u. Harder wil je waarschijnlijk toch niet.

De buitenkant van de auto is voornamelijk zwart en heeft uiteraard de nodige carbon-goodies. Verder heeft de wagen andere beschermplaten, aangepaste bumpers, elektrische opstapjes en een lier die maar liefst 4.500 kilo kan trekken.

De zes 22-inch BRABUS Monoblock HD beukers zitten gewikkeld in 325/55 R22 rubber van Pirelli.

Ook aan het interieur hebben ze wat aandacht besteed. Overal is wit/zwart leer, carbon, aluminium en uiteraard een hoop BRABUS te vinden.

En dan hebben we natuurlijk nog de laadbak. Want ondanks alle luxe, carbon en 900 pk blijft dit officieel een pickup.

Geen vriendelijk prijskaartje

De prijs voor dit speelgoed? Hou je vast. 1.881.940 euro inclusief de BTW maar exclusief BPM. De auto wordt aangeboden door Khan Exclusive in Rotterdam en is volgens de advertentie meteen op te halen. Ook een aankoopkeuring en garantie van een officiële merkdealer krijg je erbij.

Voor dat bedrag kun je een hoop dingen doen, zoals bijvoorbeeld een prachtig huis kopen inclusief een paar auto's. Maar dan heb je natuurlijk geen halve monstertruck met zes wielen en 900 pk. Keuzes, keuzes.

Cool is die wel. En duur.

Wil je zelf even kijken? Advertentie vind je hier.

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