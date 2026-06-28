Deze bijzondere Volkswagen met VR6 op Marktplaats is luxueuzer dan een Phaeton

Zeg je Volkswagen en luxueus personenvervoer, dan zeg je vrijwel direct 'Phaeton'. Die auto was zo 'overengineered' dat het VW eigenlijk dwars zat: waarom zou je zo veel luxe in een basaal merk als Volkswagen stoppen? Er staat nu echter een Volkswagen op Marktplaats die zo mogelijk nog luxueuzer is dan de Phaeton, maar het understatement wat 'ie maakt past nog veel beter in het plaatje.

De Phaeton bewees dat Volkswagen moet uitkijken met waar ze in de markt zitten. Het was namelijk een soort Bentley met een VW-badge, maar wel met een exorbitant prijskaartje en bovenal onderhoud zoals een Bentley. Oftewel: waarom koop je niet gewoon de Bentley? Of als middenweg de Audi A8, die ook veel deelt met de grote VW. Ook al maakt de Phaeton geen gigantisch statement qua uiterlijk, je koopt hem ook niet als 13-in-een-dozijnauto. Dus eigenlijk is de grote limo te luxueus voor een Volkswagen, maar niet understated genoeg om die Volkswagen-naam goed te maken.

Personenvervoer

Bovendien blijkt dat als überluxueus personenvervoer je vraag was, er een veel beter antwoord bestond. De Volkswagen Multivan. En ja, we beseffen dat een grote limousine met Bentley-roots vergelijken met een Transporter met achterbank nogal banaal klinkt. Dan heb je de Volkswagen Multivan die nu op Marktplaats staat nog niet gezien. Met de huidig geldende logica die je ziet in bijvoorbeeld China, waar busjes eigenlijk ideaal personenvervoer zijn, een perfecte manier om zakelijk te reizen over het continent. Want dat er zo veel kon met een Multivan beseften wij eigenlijk ook nooit.

Volkswagen Multivan Individual

Allereerst, het uiterlijk. Een understatement tot de max, deze Volkswagen Multivan op Marktplaats. Oké, voor de kenner niet helemaal. De Multivan met korte wielbasis is voorzien van grote velgen, chromen details, xenonlampen (nog niet gemeengoed des tijds) en getinte achterlichten. We zouden ook de stortkokers achterop willen benoemen en waarom die relevant zijn komen we zo op terug, maar laten we wel wezen: dat doen werklui met hun Transporter TDI ook. Het punt is: dit is gewoon een busje. Toch?

Interieur

Het interieur is het daarmee oneens. Om met de cabine van de Volkswagen Multivan op Marktplaats te beginnen. We zien stoelen in half crèmekleurig leder en half zwart alcantara. Dat tweekleurige geheel komt terug in de deuren en het dashboard. Het is geen oase van klodders mayo en cementresten zoals de meeste Transporter-cabines. En check dat hout wat terugkomt in de sierlijsten en op het stuur! Het is een bijzondere cabine, maar dit is slechts waar de chauffeur zit. En die chauffeur, die is waarschijnlijk ingehuurd door degene die achterin zit.

Achterin is namelijk waar het echt bijzonder wordt voor deze Volkswagen Multivan op Marktplaats. Allereerst, diezelfde kleurstelling. Het is 'slechts' een zeszitter, terwijl personenconfiguraties in bijvoorbeeld de Caravelle van deze basis een negenzitter kunnen maken. Het gaat niet om het aantal stoelen, maar het comfort ervan. Achterin vind je vier captain's chairs die tegenover elkaar opgesteld staan, zodat dit een soort rijdend zakenoverleg wordt. Ruimte voor je laptop? Klap eens een tafeltje uit. Uitrusten? Zet de stoel elektrisch in elke positie die je wenst.

Over gadgets gesproken: die zijn er ook voldoende en voor zover wij kunnen zien allemaal af fabriek geïnstalleerd. Denk aan ruimte voor twee champagneglazen, een koelkast, bediening voor multimedia zoals radio en tv(!) vanaf de achterbank met koptelefoonaansluiting: hij heeft het allemaal. Zelfs een ingebouwde telefoon zien we terug, al beginnen de jaren voor 2009 daar wel een beetje te tellen. Desalniettemin: gaaf.

En die motor...

We geven toe, vrij veel van wat we zien in deze Volkswagen Multivan op Marktplaats is vooral bijzonder als kind van zijn tijd. Als in comfort reizen je ding is, kan je ook voor een modernere Multivan gaan. Eén ding wat je niet gaat vinden in die modernere exemplaren is de motor die voorin deze uit 2009 ligt. Dat is, jawel, een 3.2 liter grote V6, wat natuurlijk Volkswagens welbekende VR6 is. Goed voor een turboloze 235 pk zal het nooit een Golf R32 worden, maar ook zeker geen traag busje. Een sprint naar 100 kan in 10 seconden en de top ligt op 206 km/u, leuk voor de Autobahn. Schakelen gaat uiteraard automatisch met een DSG, wat des tijds ook nog aardig bijzonder was.

Kopen

Oké, de gedoodverfde koper voor deze Volkswagen Multivan op Marktplaats is wellicht niet al te makkelijk te vinden. Want het betreft ook nog eens eentje in puike staat, met slechts 79.000 kilometer op de klok. Toch is de combinatie überluxueus voor 2009-standaarden, normaal uitziende Transporter en die lekkere VR6 voorin best te begrijpen. Neem dus snel een kijkje op Marktplaats waar 39.950 euro gevangen moet worden voor de Multivan.