Mensen klagen Ford aan om goedwerkende motor

Eerder meldde we al dat een Ford pas een goede Ford is als hij onderdeel is geweest van een terugroepactie. Iets wat wij niet bedacht hebben, maar wat de PR-afdeling van het merk zelf de wereld in slingerde om de negativiteit van een dergelijke actie om te draaien in iets positiefs. Vreemd genoeg hadden een stel Ford-rijders die insteek al eerder bedacht en om die reden de automaker voor het gerecht gesleept.

Financieel letsel

Je zou stellen dat je blij bent dat je auto geen onderdeel uitmaakt van een terugroepactie, maar de drie Amerikanen uit dit verhaal waren precies het tegenovergestelde. Ze claimden dat ze, ondanks een goed werkende auto, ten onrechte waren uitgesloten van een terugroepactie en daardoor teveel hadden betaald voor hun voertuigen. Alsof dat nog niet genoeg was, beweerden de aanklagers dat ze hieraan letsel hadden overgehouden.

Hoe je letsel kan overhouden aan teveel betalen, horen we je vragen? Volgens de Amerikaanse wet kan dat gewoon. Overbetalen kan daar namelijk wettelijk gezien worden als ‘financieel letsel’, wat geclassificeerd kan worden als een fysieke aandoening. En dus hadden de aanklagers een zaak tegen Ford.

Geen bewijs

Deze liep vervolgens stuk op het gebrek aan bewijs dat de drie gedupeerden konden leveren. Zo konden namelijk niet aantonen dat ze daadwerkelijk schade hadden geleden aan een goedwerkende auto. Met andere woorden: ze hadden volgens de rechter betaald voor een goedwerkend product en daarmee was de kous af.

Het hielp ook niet mee dat Ford met een overdaad aan bewijs kon komen dat het alles deed aan de problemen die aanklagers niet hadden ervaren, maar er wel waren met dezelfde motor uit latere productiejaren. Daarvan was ondervonden dat de kleppen konden afbreken, met alle vervelende gevolgen van dien. Ford heeft hierop actie ondernomen en zelfs de motoren die in andere modellen niet voor problemen zorgden, onder de loep genomen. Om klanten tevreden te houden, besloot het merk zelfs de garantie op de probleemmotor te vergroten naar 10 jaar of 150.000 mijl (241.400 kilometer).

We snappen het ook wel een beetje. De drie Ford-eigenaren zijn nu waarschijnlijk de enige drie ter wereld die niet bij het recall-clubje horen. Dat moet toch een beetje voelen alsof je het uitschot van de Ford-wereld bent. Laat staan dat je nog steeds niet in een ‘echte’ Ford rijdt.