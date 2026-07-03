Mensen kopen EV's enkel uit paniek, denkt Mazda

Elke maand zien we in de verkoopcijfers opnieuw dat het marktaandeel van elektrische vierwielers ietsjes toeneemt. Maar de afgelopen paar maanden maakt de elektrische aandrijflijn aanzienlijk grotere stappen. Dat wordt veelal verklaard door de duurdere benzine door de onrust in Iran. Mazda ziet dat niet als een permanente verschuiving, maar als een kortstondige paniekreactie.

Er zijn nog maar weinig automakers die al hun eieren in de EV-mand durven te leggen. De elektrische auto mag dan al jaren bezig zijn aan een gestage opmars, tegelijk zitten er nog grote delen van de wereld echt niet te wachten op een volledig elektrische auto. Toch wordt de recente, ietwat explosievere groei in EV-verkopen door velen aangeduid als een teken dat de benzineauto nu echt op z'n retour is. De onrust in Iran was de vonk die nodig was om het EV-vuur bij autokopers daadwerkelijk aan te steken. En dat vuurtje gaat niet meer uit.

Paniekreactie, geen marktverschuiving

Bij Mazda denken ze daar net iets anders over. De Australische topman Vinesh Bhindi van het Japanse bedrijf geeft namelijk aan dat de recente piek in EV-verkopen vooral gezien moet worden als een paniekreactie. Hij verwacht dan ook dat nu de rust weer een beetje terugkeert in Iran, de verkoop van elektrische vierwieler weer zal afvlakken naar het niveau van voor de oorlog.

"Ik denk dat de laatste twee maanden duidelijk lieten zien dat er vraag is naar EV's, maar ik denk dat dit vooral kwam door de brandstoftekorten. Het is zeker geen structurele verandering op de markt". De topman onderbouwt zijn stelling: "Het aantal nieuwe orders is alweer gedaald naar het niveau van voor de crisis in het Midden Oosten. En de EV-verkoop zal ongetwijfeld blijven groeien, maar het zal langzaam groeien."

Infrastructuur heeft nog werk nodig

Ook die uitspraak weet hij te onderbouwen, want volgens hem is de infrastructuur voor EV's op heel veel plekken nog helemaal niet op een punt dat het een complete omschakeling naar de elektrische auto aan zou kunnen. Als voorbeeld geeft hij logischerwijs thuisland Australië, waarvan hij opmerkt dat de overheid nog steeds te weinig doet om de laadinfrastructuur uit te breiden, en in plaats daarvan ervoor koos om een aankoopsubsidie in te stellen.

"Australische consumenten hadden het idee dat het op dat moment de tijd was om de knoop door te hakken. Ook wilden ze zichzelf indekken tegen mogelijk nog verder stijgende kosten door de crisis". Tegelijk ziet hij dat de dalende benzineprijzen alweer op een niveau komen dat het 'acceptabel' is voor het gros. De druk om een EV te kopen gaat er dus weer vanaf.