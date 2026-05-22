Mensen met een Toyota PHEV doen iets wat ander PHEV-rijders niet doen

Er kunnen natuurlijk meerdere redenen zijn waarvoor je voor een PHEV kiest. Maar je kunt stellen dat de drang om graag aan een laadpaal te staan daar niet onder valt.

Stekkeren? Wat is dat?

Het is dan ook al sinds jaar en dag de aanname dat de PHEV-rijder de laadpaal mijdt als de pest. Het laden van het accupakket doen we lekker door de efficiëntie van de benzinemotor nog verder terug te laten lopen, dan dat we een paar minuten nemen om de auto ergens in te pluggen. Maar dat blijkt niet het geval bij de mensen die een Toyota (of Lexus) onder den kont hebben. Die krijgen spontaan een grijns op het gezicht als ze een laadpaal zien.

Dit tegendraadse gedrag komt naar boven uit een onderzoek van Toyota zelf onder een paar duizend Toyota-rijders. Volgens de eigen bevindingen zouden PHEV-rijders zo'n 7 van de 10 ritten de auto aan de lader hangen. In het geval van de Lexus-rijder (Lexist?) is dit zelf 8 tot 9 keer. Daarmee bewijst het onderzoek niet alleen dat de Toyota-rijder weet hoe hij of zij met een PHEV moet omgaan om er het maximale uit te halen, ook toont het aan dat het heel degelijke lui zijn.

De PHEV verliest grond

Hoe voorbeeldig dit gedrag ook is, het neemt niet weg dat de verbruikscijfers van PHEV's in de praktijk nog steeds niet overeenkomen met degene die de fabrikanten opgeven. Iets wat tot wel 300 procent hoger kan uitvallen als de bestuurder last heeft van laadangst, vonden de onderzoekers van het Fraunhofer Instituut.

Tegelijk lijkt de vraag naar de auto die wordt gezien als tussenoplossing voor de overstap naar volledig elektrisch, langzaam maar zeker af te nemen. Nu de oorlog in Iran de peutprijzen tot recordhoogtes duwt en de subsidieregelingen voor PHEV's wegvallen, begint op te vallen dat ze toch niet zo goed voor de portemonnee zijn als ze aanvankelijk leken.

En als je dat laatste meeneemt, dan is het extra verstandig dat de Toyota-rijder zich netjes van laadpaal naar laadpaal beweegt. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Al slijt die kleinere accu er dan weer wel sneller van. Het is ook nooit goed...