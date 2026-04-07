Steeds meer mensen betalen helemaal niet meer voor een volle tank

Met de brandstofprijzen die sneller stijgen dan we kunnen bijhouden en een overheid die weigert actie te ondernemen, kiezen steeds meer mensen voor een iets minder legale oplossing: helemaal niet betalen.

Een derde meer wegrijders

SODA, een organisatie doorgaans de niet betalende tankers opspoort en voor de gemiste inkomsten laat opdraaien, merkt namelijk sinds maart dat er ruim een kwart meer mensen de tank volgooien en vervolgens met de middelvinger omhoog en piepende banden het op hazenpad kiezen. Het bedrijf spreekt sinds deze maand zelfs van een stijging van meer dan een derde.

Exacte cijfers deelt het bedrijf niet, maar het geeft wel aan dat er nog een extra vervelende bijkomstigheid is: mensen lijken het steeds vaker met opzet te doen. Met andere woorden: valse kentekens worden op auto's geschroefd, waardoor de daders vele malen lastiger te achterhalen zijn.

Behalve bij de grens

Natuurlijk is de reden heel makkelijk te herleiden naar de extreem hoge brandstofprijzen die mensen niet kunnen of niet willen betalen. Dit wordt extra ondersteund door het feit dat brandstofdiefstal in de grensregio's veel minder voorkomt. "Aan de grens gebeurt het veel minder, maar daar wordt nu ook minder getankt", aldus voorzitter Martin van Eijk van brancheorganisatie van tankstations Drive tegenover RTL.

Mocht je het je afvragen: de boete voor het brandstofdiefstal is 131 euro. Die wordt opgeteld bij het bedrag waarvoor getankt is.