Mercedes-AMG A45 S gaat eruit met een knal!

Als je gaat, dan maar in stijl, niet?

Als je gaat, dan maar in stijl, niet?

Als je gaat, dan maar in stijl, niet?

Slecht nieuws voor liefhebbers van de Mercedes-AMG A 45 S. Het tijdperk van de toch wel bizarre hot hatch met de sterkste viercilinder ter wereld loopt langzaam ten einde. En zoals dat bij Mercedes-AMG hoort, gebeurt dat niet stilletjes. Nee, met een KNAL!

Maak kennis met de Mercedes-AMG A 45 S Final Edition.

Nee, technisch verandert er eigenlijk niets. Maar dat maakt deze editie niet minder interessant. De Final Edition is vooral een ode aan een auto die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een icoon in het hot hatch-segment.

Onder de motorkap ligt nog altijd de inmiddels legendarische M139. Een handgebouwde 2,0-liter viercilinder turbomotor volgens het 'One Man, One Engine'-principe, goed voor 421 pk en 500 Nm. Daarmee sprint de A 45 S in 3,9 seconden naar de 100 km/u en loopt hij elektronisch begrensd door tot 270 km/u. Nog altijd cijfers waar menig sportwagen jaloers op is.

De Final Edition herken je aan de speciale aankleding. Kopers kunnen kiezen uit matgrijs of zwart, allebei gecombineerd met glanzend zwarte details, 19-inch gesmede AMG-velgen en gele accenten. Wie echt geen subtiel type is, kan zelfs een gigantische '45 S'-sticker over beide portieren laten plakken. Dan weet de buurman in ieder geval meteen wat er naast hem staat.

Wie nog een schepje bovenop wil doen, kan het optionele AMG Aerodynamicapakket aanvinken. Dat voegt onder meer een grotere frontsplitter, extra flics, een grotere dakspoiler en een aangepaste diffuser toe. Het levert vooral een nog agressiever uiterlijk op, al zegt Mercedes dat de onderdelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de stabiliteit op hoge snelheid.

Binnenin gaat het gele thema vrolijk verder met contrasterende stiksels, speciale Final Edition-logo's, sportstoelen, een AMG-stuur met nappaleder en microvezel en een interieur vol aluminium en carbondetails.

Mercedes noemt het een Final Edition, maar zegt opvallend genoeg niet letterlijk dat dit ook écht de laatste A 45 S wordt. Toch lijkt de boodschap duidelijk. Met steeds strengere emissie-eisen en een toekomst waarin AMG steeds verder elektrificeert, voelt deze speciale uitvoering als een afscheid van een tijdperk.

En tja, als je dan toch afscheid moet nemen van een 421 pk sterke viercilinder die klinkt alsof hij de hele dag met naalden in het scrotum wordt gepijnigd dan kun je dat maar beter in stijl doen.

Laat dat maar aan AMG over.