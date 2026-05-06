Mercedes zet downsizefout recht met de ultieme aankondiging

Er zijn van die momenten waarop zelfs de grootste fabrikanten moeten toegeven dat ze een afslag hebben gemist.

De laatste jaren hebben we dat bij opvallend veel merken gezien. Dat ging dan vooral over strategiekeuzes om volledig elektrisch te gaan. Onder andere Porsche, Bentley en Lamborghini hebben op dit vlak hun plannen gewijzigd.

Mercedes-AMG beging ook een mistap. De bejubelde V8-motor in de C63 moest exit en daar kwam een zielige viercilinder voor in de plaats. Met wat elektrohulp goed voor 680 pk, maar een auto is meer dan wat cijfers op papier. De flop van de eeuw volgde en nu trekt AMG het boetekleed aan. De downsize- en elektrificatiestrategie gaat voor een deel de prullenbak in. Daarover bericht Car Magazine .

Niemand droomt van een AMG met een ingewikkelde plug-in hybride vierpitter. Kopers willen herrie, drama en cilinderinhoud. Precies datgene wat AMG groot heeft gemaakt.

V8 is terug. Soort van.

AMG-baas Michael Scheibe bevestigt nu dat de V8 terugkeert. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws: hoera, V8 terug. Het slechte nieuws is dat de achtcilinder niet overal wordt ingepropt.

De nieuwe V8 wordt exclusiever. Denk aan dikke SUV’s en topmodellen. Dat maakt een C63 met V8 zeer onwaarschijnlijk, maar dat is in principe goed nieuws voor alle bewoners van de Meent in Rotterdam.

Later volgen ook sportauto’s. Een belangrijke kandidaat is een nieuwe gelimiteerde editie op basis van de CLE Coupé, die volgens geruchten richting de 650 pk gaat. Zonder stekkers. Ook toekomstige hardcore modellen zoals een nieuwe Black Series op basis van de AMG GT liggen voor de hand. Mercedes-AMG kan ook niet achterblijven, want de concurrentie levert wel dit soort grote motoren.

Viercilinder PHEV: stille dood

De controversiële plug-in hybride viercilinder lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Volgens Scheibe is AMG er zelf ook nog niet uit of die aandrijflijn überhaupt een toekomst heeft. Het gewicht en de complexiteit van de aandrijflijn blijft een uitdaging. Een batterij achterin zorgt voor compromissen in ruimte en balans. De C63 heeft wel laten zien dat dit recept eigenlijk geen bestaansrecht heeft.

Zescilinder als tussenoplossing

Hoe zit het dan met een nieuwe AMG C-Klasse? Deze zal een romige zes-in-lijn krijgen. De motor die we al kennen van de GLC 53.

Dit betekent overigens niet dat AMG volledig teruggaat naar benzine. Elektrische modellen blijven gewoon komen. Denk aan een nieuwe elektrische GT 4-deurs en AMG EV-SUV’s. De plofmotor-modellen worden daarnaast aangeboden. Voor ieder wat wils. Puike oplossing, Affalterbach.