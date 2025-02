Mercedes-AMG C63 krijgt alsnog een V8!

De Mercedes-AMG C63 krijgt de motor waar velen op hebben gewacht: een V8.

Heb jij ook een traantje gelaten toen bekend werd dat de nieuwe AMG C63 S E Performance geen acht-, maar viercilinder kreeg? En dan ook nog eens geholpen door elektromotoren! Hoe durven ze, de barbaren! Aan de andere kant: 680 pk is nog steeds meer dan voldoende. Voor wie toch meer voelt voor de eerste drie zinnen van dit artikel breng ik goed nieuws: er kan een V8 in de nieuwste Mercedes-AMG C63!

Wat Brabus niet lukte is het Oostenrijkse autobedrijf VUK Manufaktur wel gelukt. Op social media deelt het bedrijf trots dat de motorwissel is afgerond. Volgens het autobedrijf is dit de allereerste C-klasse W206 met een achtcilinder ter wereld. Twee jaar lang heeft het bedrijf eraan gewerkt. En zo te zien past het allemaal maar nét.

Onbekende achtcilinder

Helaas weten we niet zoveel over de nieuwe motor. Het is duidelijk dat het een AMG-V8 is, maar welke dat precies is, durven we niet te zeggen. Welke achtcilinder het ook is, hij klinkt een stuk lekkerder dan de hybride viercilinder. Een video van twee dagen geleden laat zien dat VUK zijn eigen motoronderdelen ontwikkelt. Aan de hashtags te zien, gaat het hier ook over de Mercedes-AMG C63 met V8. Zou VUK dan een eigen interpretatie van een AMG-achtcilinder hebben gebouwd? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden.

Natuurlijk is ook VUK Manufaktur niet vies van wat marketinggeslijm. Zo levert de V8 ”rauwe kracht” en ”garandeert kippenvel bij iedere rev”. Of je ook daadwerkelijk bij ze langs kunt voor een ombouw of deze specifieke C63 kan kopen, is ook niet bekend. Zoals te zien is in de TikTok-achtige video heeft VUK ook een eigen setje velgen onder de C63 gezet. Na het shot van de velgen horen we de krachtbron brullen uit de uitlaat. Kijk (of eigenlijk luister): zo hoort een AMG te klinken.

Dus AMG, kijken en luisteren jullie mee? Misschien een idee om de C63-verkopen nog wat opkrikken zonder korting te hoeven geven.

Foto: VUK Manufaktur/Instagram