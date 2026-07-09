Krankzinnig, Mercedes-AMG geeft de compacte CLA 680 pk!

Er was een tijd dat een snelle Mercedes CLA vooral een leuk speeltje was met een dikke viercilinder en 420 pk. Dat is het verleden. Mercedes-AMG trekt namelijk alle registers open en geeft de nieuwe CLA doodleuk 680 pk.

Toen Mercedes-AMG de destijds nieuwe C63 onthulde was 680 pk een behoorlijke bump van zijn voorganger met 510 pk. Het grote verschil in aandrijflijn was natuurlijk het verruilen van de V8 voor een hybride viercilinder. Bij de nieuwe CLA 45 AMG is het een vergelijkbaar verhaal. Meer pk’s, maar ook een compleet nieuwe aandrijflijn.

Drie motoren

De tweeliter turboviercilinder verbrandingsmotor van de oude CLA 45 gaat de prullenbak in. De nieuwe generatie CLA 45 krijgt drie elektromotoren en is daarmee volledig elektrisch. Twee op de achteras en één op de vooras. Samen goed voor 500 kW, oftewel 680 pk en 1.000 Nm. Het resultaat is 0-100 km/u in drie seconden, in een CLA. Met de 1-foot rollout techniek zelfs 2,7 seconden. Maar dat is valsspelen.

Het is wel een piekvermogen. AMG communiceert een altijd aanspreekbaar systeemvermogen van 612 pk. Vroeger had je 612 pk in een S65 AMG met V12, nu in een CLA. De topsnelheid bedraagt 250 km/u, of 270 km/u met het AMG Dynamic Plus pakket.

Fugazi AMG

Geen verbrandingsmotor dus, maar toch wil AMG een beleving creëren. Het merk grijpt naar nepgeluiden en de CLA 45 is uitgerust met een gesimuleerd geluid van een verbrandingsmotor. Het geluid is gebaseerd op een AMG viercilinder. Nu was de viercilnder nooit een symfonische soundtrack, laat staan dit digitale aftreksel. Maar we laten ons graag verrassen.

Ook helemaal hip in 2026: nep-schakelmomenten. Daarnaast zijn er trillingen in de stoelen en zelfs een soort ‘kick’ bij accelereren. Een soort 4D bioscoop ervaring, maar dan in de auto. Wat leven we toch in een heerlijke tijd.

Onderhuids gaat het helemaal los. De CLA krijgt volledig variabele vierwielaandrijving, torque vectoring op de achteras en een adaptief onderstel dat zich in milliseconden aanpast. Je kunt kiezen uit zeven rijmodi. Keuzestress!

Er is bovendien een “RACE”-modus met launch control en een digitale racecoach, want blijkbaar moet je tegenwoordig ook in een CLA data analyseren alsof je op Spa rijdt.

Mercedes-AMG communiceert een actieradius van 670 kilometer WLTP. Laden gaat met maximaal 330 kW, dus in een deftige koffiepauze zit je weer op 80 procent. Dat was met de CLA al helemaal prima en dat is met deze AMG niet anders.

Actieve aero op een CLA, want waarom niet

Alsof het nog niet gek genoeg was, krijgt de CLA ook actieve aerodynamica. Een uitschuifbare spoiler achterop (of op het dak bij de Shooting Brake) die zich aanpast aan je rijstijl. Mercedes heeft behoorlijk uitgepakt voor een auto in dit segment, je moet het ze nageven.

680 pk in een compacte AMG. Drie elektromotoren. Actieve aero. Nep-verbrandingsgeluid. De Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ is echt heel wat anders dan zijn voorgangers. Lekker over de top en dat is ook wel weer typisch AMG.

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