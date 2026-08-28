Mercedes-AMG CLA in de configurator: zo duur kun je hem maken

We weten sinds gisteren wat de Nederlandse vanafprijs is van de elektrische Mercedes-AMG CLA 45 in sedan- en shooting brake-vorm. Maar wat betaal je als je wat opties aanvinkt? Of zelfs alle opties?

De snelle CLA kun je ook meteen zelf samenstellen in de configurator . Daar komen we erachter wat de opties en de bijbehorende meerprijzen zijn. Zodoende kun je de prijs van de shooting brake-versie opkrikken naar meer dan 100.000 euro.

Duurste AMG CLA-spec

Wanneer je helemaal losgaat in de configurator stijgt de prijs naar maximaal 106.510 euro, een plus van 28.151 euro. Een van de duurste extra’s is de kleur die je hieronder op de CLA ziet genaamd Manufaktur Grafietgrijs magno. Deze carrosseriekleur kost alleen al 4.235 euro.

De velgen, 20-inch gesmeden aluminium AMG-velgen, hebben een gouden tint en gaan voor 3.146 euro per setje. Het mag gezegd worden: in combinatie met het grafietgrijs op de koets staat de AMG CLA dit behoorlijk goed. Wil je velgen in het zwart, dan kost de set 2.722 euro.

De allerduurste optie vinden we in het interieur. Voor het AMG Performance stoelenpakket High-End betaal je 5.445 euro. Daarvoor krijg je elektrisch verstelbare sportstoelen met comfortfuncties als stoelverwarming en -ventilatie. Dit soort pakketjes wil je graag aanvinken, al is het maar voor de restwaarde wanneer je de CLA de deur uit doet.

Zelf jouw droom AMG CLA samenstellen? Duik in de configurator !

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