Het is doodzonde dat niemand deze Mercedes koopt #test

Origineel voor de dag komen in een auto van een bekend merk als Mercedes-Benz? Jazeker. Je hoeft echt niet bij een exotisch merk aan te kloppen om iets bijzonders te rijden. De vraag is alleen hoever je bereid bent je portemonnee te trekken. Dit is de Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet.

Al sinds zijn introductie is de CLE een Mercedes die mijn aandacht heeft. Niet zozeer omdat ik het model zo vaak in Nederland tegenkom. Integendeel. Het is een zeldzame verschijning. Onder andere tijdens bezoeken aan steden als Sydney en Los Angeles kwam ik de CLE geregeld tegen. Een man of vrouw achter het stuur. Het liefste met een hond op de passagiersstoel natuurlijk. Een fraaie verschijning, zowel als coupé als cabriolet.

Wouter heeft beide varianten en verschillende motoriseringen van de CLE aan de tand gevoeld. Je kunt de rijtesten hieronder bekijken.

Motor en bak zijn een snoepje

Ik ging op pad met de Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet. Een combinatie die we in deze vorm nog niet samen in één pakket hadden gereden. Als je alle belastingen weglaat is dit natuurlijk de lekkerste combinatie. Je hebt een romige zes-in-lijn onder de motorkap die zijn werk echt goed doet. Gekoppeld aan een 9-traps automaat loopt het blok zijdezacht. Essentieel als je over de boulevard aan het toeren bent.

Ja, de AMG heeft het in zich om echt hard te gaan. 0-100 km/u in 4,2 seconden en een topsnelheid tot 270 km/u met het AMG Drivers Package. Maar in een cabriolet wil je vooral lekker flaneren. Als je met een snelheid van, laten we zeggen, 30 tot 50 km/u over de boulevard toert wil je rust in de cabine. Het voordeel van een groot slagvolume is de rust die aan boord wordt gecreëerd.

Dat krijg je met een viercilinder gewoon moeilijker voor elkaar. De zes-in-lijn tokkelt in een hoge versnelling met slechts 1.000 toeren. Geen trilling, niks. Zonnetje op je bol en niemand die je wat maakt. Man, wat zijn motoren met meer dan vier cilinders fijne krachtbronnen en het is doodzonde dat het zo zwaar belast wordt in Nederland.

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet verbruik

De 3.0 is een mild hybride, wat enigszins met het verbruik moet helpen. Om er toch een complete consumentest van te maken heb ik het verbruik nadrukkelijk bijgehouden. Het rijgedrag was een combinatie van stedelijk verkeer, langere stukken snelweg en een beetje spelen op de B-wegen. Kortom, echt een combinatie van allerlei rij-omstandigheden. Gemiddeld noteerde ik een 1 op 10. Iemand die een AMG koopt zal niet zozeer op het verbruik letten, maar ik vind het zelf toch altijd fijn om te weten. Doe ermee wat je wil.

Kijk naar de geschiedenis en je weet dat Mercedes de koning is van de cabriolet. Anno 2026 zijn er nog maar weinig autofabrikanten die het concept op deze manier aanbieden. Ik bedoel, ga maar eens shoppen voor een nieuwe vierzits cabrio met minimaal zes cilinders in het vooronder. Het valt te prijzen dat de CLE überhaupt bestaat. In een wereld van vooral heel veel “duurzame mobiliteit” en “mobiliteitsoplossingen” is het wel zo prettig dat deze machines nog bestaan. Dat mogen we best vieren.

Uit de meest recente cijfers van de BOVAG blijkt dat Mercedes-Benz dit jaar tot nu toe slechts zo’n 130 exemplaren van de CLE heeft verkocht. Dat is zowel de coupé als de cabriolet, van de instapper tot de volbloed AMG. Ja, dat zijn niet de aantallen waar het licht van kan blijven branden, zullen we maar zeggen. Deze Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet zal nog een stuk zeldzamer zijn. Ik heb deze uitvoering werkelijk nog nooit in Nederland zien rijden en dat is toch wel zonde van zo’n fijne auto.

Liever een M4?

Met wat opties, zoals dit specifieke exemplaar, gaat de prijs richting de 180.000 euro. Voor dat geld kun je ook bij BMW terecht voor de M4 Competition M xDrive Cabrio. Een auto die ik wél geregeld zie rijden. Kijk je puur naar pk’s geeft BMW meer auto voor zijn geld. Waar de CLE 53 het moet doen met 449 paarden, levert M4 een klap meer met 530 pk. In 3,7 seconden zit de M4 Cabrio op 100 km/u en daarmee is ‘ie ook sneller weg bij het stoplicht.

Maar. En dit is de grote maar. Koop je een cabriolet om echt hard te rijden? Tussen deze twee titanen kies ik altijd voor de Mercedes-AMG en dat zeg ik met m’n BMW M-hart. Op het gebied van sportiviteit heeft BMW M altijd een streepje voor, maar comfort en luxe is waar Mercedes het wint. Dat laatste lijkt me nu juist zo belangrijk bij een cabriolet. Bovendien kom je een stuk origineler voor de dag in de CLE, dat is ook leuk.

Kom ik toch weer terug bij de titel. Het is doodzonde dat niemand deze Mercedes koopt. Of in elk geval, te weinig mensen. De CLE 53 4MATIC+ begint bij circa 150.000 euro nieuw. Daarmee kom je vandaag de dag niet eens in de buurt van een 911 Cabriolet (€216.000).

Laten we het vieren dat deze combinatie van carrosserie en motor nog bestaat in de hedendaagse showroom. Hoezee.

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