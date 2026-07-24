Mercedes-AMG geeft de CLE 53 een rauw randje voor een spotprijs

Special editions: autofabrikanten zijn er dol op en wij ook als ze goed zijn uitgevoerd. Nu is de CLE al een heerlijke basis om mee aan de slag te gaan en met deze Edition R doet Mercedes-AMG er nog een schepje bovenop.

Helaas pindakaas als je zelf zo’n Edition R wil hebben. De speciale uitvoering is voor de Australische markt bedacht. Een land waar je de CLE nog geregeld ziet rijden, ondergetekende spreekt uit ervaring. Hier in Nederland zijn dikke coupé’s helaas een zeldzame verschijning. Niet zo gek dan ook dat Mercedes-AMG uitgerekend Down Under kiest voor deze Edition R.

Schattige meerprijs

Een speciale editie, dat zal wel duizenden euro’s (of in dit geval, Australische dollars) meer kosten? Dat is dus de grap. Dit valt reuze mee! De Mercedes-AMG CLE 53 als coupé begint bij 158.900 AUD en de Edition R is met 159.900 AUD slechts duizend Australische dollar duurder. Daar kun je niet voor tobben. Omgerekend heb je het over zo’n 614 euro.

Onder de kap verandert er niets. De 3.0-liter zes-in-lijn met dubbele turbo en 48V mild-hybrid met 449 pk en 560 Nm blijft zitten. Wat er dan wel anders is aan deze Edition R is het uiterlijke vertoon. Mercedes-AMG heeft de fraaie coupé wat brutaler gemaakt. Een rauw randje.

De Edition R krijgt altijd het AMG Styling Package, dat voor het eerst op deze manier wordt aangeboden. Denk aan een scherpere voorbumper met extra franjes, een glanzend zwarte achterdiffuser en een subtiele lipspoiler op de kofferklep.

Verder herken je deze editie aan 20-inch gesmede velgen in het zwart met een glanzende afwerking. In het interieur krijgt de Edition R het AMG Performance Seat Package, inclusief sportstoelen in een mix van Artico en Microcut. Rode gordels zorgen voor wat extra contrast, terwijl metalen accenten en een aangepaste middenconsole het geheel wat chiquer maken.

En dat alles voor een minimale meerprijs. Kortom, de Mercedes-AMG CLE 53 Edition R is eigenlijk een no-brainer als je in Australië vertoefd en dit model overweegt. Scheelt ook weer tijd spenderen in de configurator, het meeste zit er al op. Het slechte nieuws is dat wij niet in Australië zitten en daarmee komt de Edition R ook niet naar Nederland. Balen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover