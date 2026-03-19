Mercedes-AMG CLE 63 dreigt enorme teleurstelling te worden

De dikste CLE die je nu kunt kopen is de CLE 53 AMG met zes-in-lijn. Een hartstikke fijne aandrijflijn, maar in een AMG wil je toch een V8. Ook de C-Klasse krijgt binnenkort een zes-in-lijn, maar géén V8. Wat we missen is een C(LE) 63 AMG.

Brute topversie

Het goede nieuws is: die gaat er komen. Zoals we in januari al konden melden zit er een brute topversie van de CLE in de pijplijn. Deze lijkt zelfs nog extremer te worden dan de laatste C63 Coupé, gezien de grote taartschep achterop. Het belooft meer een model in de geest van de C63 Black Series te worden.

So far, so good. Toch dreigt de CLE 63 een enorme teleurstelling te worden. En dat is niet vanwege de aandrijflijn. Als het goed is krijgt dit model gewoon een V8, die naar verluidt 646 pk zal leveren.

Verwaarloosbare aantallen

Het probleem zit ‘m in de productieaantallen. Dealers hebben de auto al te zien gekregen tijdens een privé evenement en naar verluidt worden er maar 30 gebouwd. In totaal. Dat is een verwaarloosbaar aantal. Die auto’s verdwijnen allemaal regelrecht in een collectie en gaan we nooit zien op de openbare weg.

Goed, er is nog niks officieel, dus laten we hopen dat het niet waar is. Het staat wél vast dat de CLE 63 - of hoe de auto ook gaat heten - gelimiteerd wordt. Het is namelijk een model in de ‘Mythos’-serie. Onder die noemer bracht Mercedes eerder de AMG Purespeed uit, die gelimiteerd was op 250 exemplaren.

Bron: Motor1