Deze AMG is nu precies oud genoeg om weer mee voor de dag te komen

Uit vervlogen tijden. Toen dik nog gewoon dikker mocht zijn. En downsizing niet voelde als een compromis.

Aanschouw: de W212 Mercedes E-Klasse in z’n ultieme AMG-uitdossing. Als E 63 S. De eerste keer trouwens dat ze in Affalterbach het S-recept loslieten op de dikste E. En dat bleek een schot in de roos, want sindsdien werd die S-behandeling vrolijk uitgerold over de rest van het AMG-gamma.

Hij mag weer

Ik heb altijd een beetje een haat-liefdeverhouding gehad met Mercedes-AMG. Het ligt er maar net aan waar je vandaan komt en in welke bubbel je zit. In Brabant is een dikke Benz gewoon altijd goed. Maar een AMG kan ook andere associaties oproepen. Je weet wel. Tot ze oud genoeg zijn. Dan kantelt het ineens. Dan wordt het weer cool. Voor mij is dat moment nu aangebroken met een nette W212.

Zeker in faceliftvorm, zoals deze okkazie op Marktplaats. Met de facelift ging de atmosferische 6.2 liter V8 met pensioen, maar daarvoor in de plaats kwam de minstens zo legendarische 5.5 liter V8 biturbo. En ja, die klinkt nog steeds als een echte AMG hoort te klinken. Plus: een flinke schep extra pk’s en vooral koppel. Van een concessie was dus totaal geen sprake. Sterker nog, dankzij dat koppel onderin werd de facelift E 63 AMG ineens een stuk bruikbaarder als daily. Die oude 6.2 was vooral boven in de toeren een gangmaker. Met de S kwam ook vierwielaandrijving naar de E-Klasse AMG. Met 585 pk en 800 Nm is dat geen overbodige luxe.

Lang heeft de 5.5 het trouwens niet volgehouden. In de volgende generatie stapte AMG over op de inmiddels bekende 4.0 liter V8 biturbo, met de turbo’s in de ‘hot V’. Beter gekoeld, sneller op druk, en tegenwoordig zo’n beetje overal terug te vinden in de dikste modellen van AMG-land.

Maar goed, terug naar deze okkazie. Ik vind ’m echt een plaatje. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat het vooral achter in de comments.

Dit was destijds gewoon het topmodel: de E 63 S 4MATIC+. Stoelverwarming, stoelkoeling, massage. En dit exemplaar heeft ook nog eens carbon-keramische remmen. Voor €37.740 en 136.345 km op de klok staat ‘ie op Marktplaats.

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