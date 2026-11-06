Mercedes-AMG geeft gratis speciale SL weg, maar maakt een bijzondere keuze

Prof golfers kunnen bij een groot toernooi weleens een auto winnen met een hole-in-one. Tennissters die deelnemen aan de FAGE WTA Finals in het tennisresort Indian Wells kunnen dat ook en niet zomaar een boodschappenautootje.

Mercedes-AMG is een sponsor van het toernooi. Voor de aanstaande enkelspelkampioene staat niet alleen tenminste 1,6 miljoen dollar (3,3 miljoen als je al je wedstrijden wint) te wachten, maar ook deze auto van de sponsor: een speciale paarse Mercedes-AMG SL 55.

Wat is er zo speciaal aan de roadster? Ten eerste liet AMG er de Manufaktur-afdeling op los. Zij gaven de SL een diepe ultraviolet lak. Deze felpaarse tint is een verwijziging naar het kleurenschema van de WTA-tennisorganisatie. Daarnaast staat er op de instaplijsten en hoofdsteunen een WTA Finals-inscriptie en zit er een unieke badge in met de naam van de winnende speelster. Manufaktur smijt er ook nog speciaal nappaleer in crystal white en 21-inch gesmede AMG-wielen tegenaan.

Waarom de 55?

De SL 55 is geen misselijk bakje. De 4.0-liter biturbo-V8 levert 476 pk en 700 Nm aan koppel, verdeeld over alle vier de wielen. Hij schiet in 3,9 seconden naar de 100 km/u en stoomt door naar een topsnelheid van 295 km/u. Toch is het vreemd dat AMG bij zo’n prestigieus toernooi als Indian Wells komt aanzetten met een 55 en niet met een 63 of 63 S E Performance. Het is toch een beetje alsof BMW geen M3 maar een M350 weggeeft.

Overigens is de SL 55 met een Nederlandse vanafprijs van 276.798 euro nog steeds een vrijgevig cadeau van AMG. Daar komen de Manufaktur-kosten nog bovenop. De 63 S E Performance kost trouwens 285.444 en de 63 zelfs 305.722 euro in Nederland. Op 15 november is de finale van het vrouwentennistoernooi. De auto wordt direct na de finale op het center court in Indian Wells officieel uitgereikt aan de winnares.

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