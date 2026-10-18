Mercedes-AMG bouwt compleet gestoorde GT SUV met 1.169 pk

AMG begint zich los te weken van moedertje Merc. Met de AMG GT SUV toont de sportdivisie het tweede eigen model. Hoe vinden we hem?

Hoewel de naam wat dubbel op is (GT en SUV in één?) mag je de naam heel erg letterlijk nemen als je AMG’s recente werk kent. Alles aan de buitenkant schreeuwt de onlangs gepresenteerde AMG GT 4-Door Coupé. De SUV heeft dezelfde monsterlijke grille, maar geen led-balk tussen de koplampen wat volgens mij een verbetering is. Ook het grote Zorro-masker achterop met de zes achterlichten is terug. Het kan aan mij liggen, maar deze ontwerptaal past de SUV misschien wel beter dan de coupé. Het is allemaal wat lomp en fors en op een auto die wat hoger op z’n pootjes staat past dat allemaal net wat beter.

Specificaties

AMG laat bij de introductie al drie versies van de GT SUV zien: de 53, 55 en 63. Die laatste is natuurlijk de topper. Er zijn drie axiale flux-motoren aan boord (waarvan het exemplaar op de vooras alleen wordt aangesproken als het nodig is) die samen een piekvermogen van 1.169 pk kunnen leveren! Op dat moment heb je ook nog eens 2.000 Nm aan trekkracht tot je beschikking. Doe je het wat rustiger aan dan heb je alsnog 721 pk om naar het asfalt te krijgen. De SUV schiet in 2,5 seconden naar de 100 en zit na 6,8 seconden al aan de 200 km/u. De top ligt op 270 km/u.

Dan zijn er nog de 53 en 55. De 55 krijgt ook de drie speciale elektromotoren terwijl de 53-instapper twee vrij normale synchroonmotoren heeft. In de 55 heb je een respectabele 816 pk (721 continu vermogen) en 1.860 Nm tot je beschikking. Ook dat moet genoeg zijn. De 0-100-sprinttijd krimpt naar 2,8 seconden. Net als de 63 bedraagt de WLTP-actieradius 700 kilometer in de versie met een 128-kWh accu. Je kunt ook kiezen voor 106 kWh, maar dan is de range 585 kilometer.

Door de bizarre aandrijflijn en specificaties die uit de 63 en 55 komen, rij je in de 53 een beetje voor lul. Ineens lijken 544 pk en 800 Nm een schijntje. Helemaal als je ziet dat het continu vermogen 367 pk is. Het gaat alsnog hard genoeg hoor: in 3,8 seconden naar de 100 en een top van 250 km/u. De 106-kWh batterij zorgt voor een rijbereik van 665 kilometer.

Dikke techniek en nep-V8

Natuurlijk hebben ze de AMG GT SUV ook volgeduwd met spannende trucjes. Het is de tweede auto op de AMG EA-architectuur. Daardoor is er 800 volt en kan opladen vliegensvlug. Het maximale DC-snellaadvermogen is 710 kW. Als je een paal vindt die dit aan kan, kun je na 10 minuten laden alweer 450 kilometer rijden. Realistischer is met 400 kW laden: dan duurt het 14 en 16 minuten (106- en 128-kWh accu) om van 10 naar 80 procent te laden. Dat is gewoon top.

Maar een AMG koop je niet omdat ie zo snel kan opladen: het moet een stuurmansauto zijn. AMG probeert dat te bereiken dankzij een GT-onderstel en AMG Active Ride Control+. Dit systeem werkt samen met een drietraps verstelbare luchtvering die de traditionele stabilisatorstangen vervangen om stabiliteit te bieden. Niet alleen bij putjes in het wegdek, maar ook (en vooral denk ik) om rol- en duikbewegingen tegen te gaan. Verder helpt een meesturende achteras tot 80 km/u om de draaicirkel te verkleinen en zorgt een Aerokinetics-airpanel onder de 150 km/u voor minder luchtweerstand. Ga je bij de 150 km/u, dan klapt de actieve dakspoiler uit voor nog betere luchtgeleiding.

Dan nog een controversieel onderdeel van de GT SUV: de AMGForce Sport+, oftewel de neppe systemen. In de 63 en 55 kun je een gefakete V8 horen brommen, in de 53 een zescilinder. Ook voel je neppe schakelmomenten zoals in de Ioniq 5 N. Shakers in de stoelen moeten je doen denken dat er een 4,0-liter bakbeest voor je ligt terwijl er in werkelijkheid een bagagebakje zit. Tja, 2026 hè?

De Nederlandse prijs van de AMG GT SUV

Mercedes-AMG wil helaas nog niet vertellen wat je voor de topuitvoeringen gaat betalen. Het is in ieder geval meer dan 118.847 euro. Dat is het bedrag dat je minimaal moet neerleggen voor de instapversie: de AMG GT 53 SUV. Dit model moet natuurlijk concurreren met de Porsche Cayenne Electric-instapper. Die gaat voor 109.900 euro in Nederland en heeft 442 pk aan piekvermogen en 408 pk continu. Waar zou jij voor gaan?

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