Mercedes-AMG maakt niet dezelfde fout met de GLC 53 4MATIC+ Coupe #test

Mercedes-AMG heeft de viercilinder in de GLC 43 en 63 weer aan de kant geschoven. Hun vervanger is de GLC 53 4MATIC, en hoewel de V8 niet terugkeert, voelt de komst van een zescilinder toch als een gelukkig einde. Onder de kap ligt een 3.0-liter zes-in-lijn met mild-hybride ondersteuning en een elektrische hulpcompressor. Die combinatie maakt de aandrijflijn alert en zorgt ervoor dat het turbogat nauwelijks merkbaar is.



Het systeemvermogen bedraagt 449 pk, met 600 Nm koppel en tijdelijk 640 Nm via overboost. Daarmee sprint de GLC in 4,2 seconden naar 100 km/u, al bleek hij tijdens onze meting nog iets sneller. De topsnelheid bedraagt 250 km/u of 270 km/u met het AMG Dynamic-pakket. Bij launch control geven de schakelmomenten bovendien een extra duw in de rug.



Op de weg voelt de vierwielaandrijving duidelijk gericht op de achterwielen. Bij rustig rijden kan de vooras worden losgekoppeld, terwijl hij bij stevig tempo snel wordt bijgeschakeld. De GLC blijft daardoor grippy en beheerst, maar duwt zichzelf toch lekker vanuit de achteras de bocht in.



De testauto valt op door zijn matte lak, zwarte details en gouden accenten. Dat pakket kost alleen al 12.000 euro. Praktischer nieuws: doordat dit geen plug-inhybride is, blijft er onder de bagagevloer opvallend veel ruimte over.



Dan de prijs. In Nederland kost de GLC 53 ongeveer 140.000 euro, ruim 50.000 euro meer dan in België. Bizar veel geld, zeker omdat je voor hetzelfde bedrag bijna twee elektrische GLC’s koopt. Toch heeft deze AMG iets wat die EV mist: een heerlijke zes-in-lijn.

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