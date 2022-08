Mercedes-Benz EQB duurtester: hoe praktisch is ie eigenlijk?

Tijd voor een Autoblog Garage-update over ‘onze’ Mercedes-Benz EQB 300 AMG Line. Want hoe praktisch is deze familie-SUV eigenlijk in de praktijk?

In de video in dit artikel gaan we uitgebreid in op de praktische eigenschappen van de Mercedes-Benz EQB. Maar allereerst is het belangrijk om te weten dat deze elektrische SUV standaard een vijfzitter is. Tegen meerprijs kun je er een zevenzitter van maken. Dat kost je ongeveer 1.000 euro.

Derde zitrij uitgelicht

Het is belangrijk om te weten dat de derde zitrij met twee afzonderlijke zitplaatsen plaats biedt aan personen met een lengte tot 1,65 meter. Mensen die langer zijn, hebben er niets te zoeken. Op de tweede en derde zitrij kunnen naar wens vier kinderzitjes worden gemonteerd, plus nog een op de voorpassagiersstoel. Voor de wipkippen onder ons: plek zat dus voor wat baby’s.

De stoelen van de derde zitrij kunnen in de bagageruimtebodem worden verzonken, maar als ze in gebruik zijn dan blijft er eigenlijk geen bagageruimte over. Op vakantie met zeven personen zit er dus niet in. Achter de derde zitrij kun je dan hooguit twee boodschappentassen kwijt. Wil je dus echt op vakantie met een EQB met bijvoorbeeld vier kinderen, dan kun je beter kiezen voor een andere auto. Als dat een elektrische moet zijn, dan valt er tegenwoordig nog best wat te kiezen.

Andere elektrische zevenzitters

Want andere 100 procent elektrische zevenzitters bestaan zeker! Denk aan elektrische MPV’s als de Toyota ProAce City Verso Electric, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e Life en Peugeot e-Rifter. Ook de EQV van Mercedes-Benz is een optie. En ook Tesla heeft er twee in de aanbieding in de vorm van de Model Y en Model X. De Tesla Model Y komt qua concept het dichtst in de buurt van de Mercedes-Benz EQB. Rijden in de Model Y Long Range kan vanaf 65.990 euro. Dan heb je 533 kilometer range. Aanzienlijk meer dan deze EQB te bieden heeft: ongeveer 400 kilometer (WLTP).

Gebruik je de EQB als vijfzitter, dan is er ruimte in overvloed. De inhoud van de bagageruimte van de EQB varieert dan van 495 tot 1.710 liter. Dat laatste getal is alleen voorhanden als je de tweede zitrij neerklapt. Dan kunnen er eenvoudig grotere objecten worden vervoerd.

Wil je meer weten over de praktische eigenschappen van de Mercedes-Benz EQB? Check dan vooral de volledige video. Kun je direct de fantastische Japanse vechtkunsten van Bart zien.