Mercedes-Benz EQE sneak preview video: moet je nog wel een EQS nemen?

Het verschil tussen de Mercedes-Benz EQE en EQS lijkt bijzonder. Moet je nog wel voor een EQS gaan nu de EQE er is?

Zijn de EQE en EQS dezelfde auto’s?

Zet een EQE en EQS naast elkaar en vraag vervolgens aan een voorbijganger welke auto de EQS en welke auto de EQE. Gegarandeerd dat er vraagtekens ontstaan. Beide auto’s lijken ontzettend veel op elkaar. Toch zijn de verschillen groter dan je denkt. En dat zijn dan met name de afmetingen.

De EQE is qua exterieurafmetingen vergelijkbaar met de CLS. De lengte bedraagt 4.946 mm en de wielbasis komt uit op 3.120 mm. De EQS meet 5.216 mm in de lengte en heeft een wielbasis van 3.210 mm.

27 centimeter langer

De EQS is dus 27 centimeter langer en de wielbasis van de EQS is 9 centimeter langer ten opzichte van een EQE. Maar dan is het nog de vraag: moet je nog wel voor een EQS gaan? Want ook in de EQE kun je uitstekend achterin zitten. De ruimte is er riant, ook voor een volwassen persoon.

En dan hebben we nog de prijzen. De EQS is er vanaf 91.303 euro. De EQE is er vanaf 76.825 euro. Dat scheelt toch al een slordige 14.478 euro.

Prijzen Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE 350+ – 292 pk – 646 km WLTP – 76.825 euro

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic – 476 pk – 531 km WLTP – 107.680 euro

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ – 626 pk – 518 km WLTP – prijs nog niet bekend

Motorvarianten voor EQE

Drie motorvarianten dus voor de EQE. De AMG EQE 53 4Matic+ is de absolute topversie. Standaard heeft die 626 pk en 950 Nm aan trekkracht. Maar je kunt hem ook bestellen met een zogeheten AMG Dynamic Plus-pakket. Het vermogen neemt dan toe naar 687 pk en 1.000 Nm. Ook is de 0-100-sprint dan wat sneller afgerond: 3,3 seconden versus 3,5 voor de normale versie. De batterij moet dan wel voor minimaal 70 procent zijn opgeladen. De topsnelheid bedraagt 240 km/u voor de versie met AMG Dynamic Plus. Anders haalt de 53-versie 220 km/u.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic

De AMG EQE 43 4Matic schopt het tot 476 pk en 858 Nm aan trekkracht. Goed voor een topsnelheid van 210 km/u en een 0-100-tijd van 4,2 seconden. Voor deze prestaties is een batterijniveau van minimaal 50 procent vereist. Bij de 4Matic-versies is volledig variabele vierwielaandrijving mogelijk.

EQE 350+

Toch heeft Mercedes-Benz de grootste verwachtingen van de instapper: de EQE 350+. Dat is ook direct de absolute actieradiuskoning. Die komt op papier 646 kilometer ver op een volle lading stroom (WLTP). Deze versie zit in 6,4 seconden op 100 km/u.

Elke EQE heeft een lithium-ion batterij van ongeveer 90 kWh. De actieradius verschilt uiteraard per uitvoering. Snelladen kan tot 170 kW. Bij die laadkracht kan in 15 minuten ongeveer 180 kilometer range geladen worden. De actieradius is natuurlijk ook sterk van invloed van je wielkeuze. Mercedes-Benz levert 19- tot 21-inch lichtmetaal voor de 350+.

Meesturende achteras

Ook op de EQE is een meesturende achteras mogelijk. De stuuruitslag op de achteras varieert van 4,5 tot 10 graden, even afhankelijk van welke versie je neemt. De draaicirkel wordt verkleind van 12,5 tot maximaal 10,7 meter met achterasbesturing.

Diverse opties voor EQE 350+

Uiteraard zijn er diverse opties mogelijk op een EQE 350+, een paar voorbeelden.

DIGITAL LIGHT met projectiefunctie van symbolen: 1.936 euro

Panoramisch schuifdak: 1.839 euro

Akoestisch isolerend gelaagd glas: 1.089 euro

Bruin nappaleder: 2.420 euro

Multicountourstoelen vooraan met met actieve kussens en massagefunctie: 1.767 euro

Stoelverwarming achter: 436 euro

Sierelementen in openporig walnotenhout: 544 euro

Stuurwielverwarming: 315 euro

Premium Plus Pack

De duurste optie is het Premium Plus Pack: 14.278 euro. Dit pakket bundelt dan wel diverse opties, zoals de projectiekoplampen, een panoramisch schuifdak, head-up display, USB-pakket Plus, Burmester 3D-Surround sound system, extra rijhulpsystemen, parkeerpakket met 360° camera’s, Actieve sfeerverlichting, elektrisch openen en sluiten van de kofferklep, augmented reality voor MBUX navigatie en meer. De boodschap is in ieder geval duidelijk: je kunt een EQE behoorlijk prijzig maken.

Uitrusting EQE 43 4Matic

De Mercedes-AMG EQE 43 4Matic heeft standaard achterasbesturing, maar dan tot maximaal 3,6 graden. Bij deze versie krijg je ook Digital Light-koplampen met AMG-specifieke projectie bij het openen en afsluiten van de auto.

De Mercedes-AMG is optioneel te voorzien van tal van uitrustingen, waaronder het AMG-nightpakket met elementen in zwart en zwart chroom, rode remklauwen of sierdelen in AMG-carbon. Kiezen uit een aantal aerodynamisch geoptimaliseerde 20-inch en 21-inch lichtmetalen AMG-velgen kan ook. En tot slot: je kunt een EQE 43 4Matic bestellen met een MBUX Hyperscreen.