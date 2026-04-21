Mercedes-ontwerper is stellig: ‘’Niemand koopt stationwagons’’

Gisteren maakten we kennis met de nieuwe elektrische C-Klasse . Over de styling zijn de meningen verdeeld en zo ook over de vraag of er een stationversie van moet komen. BMW maakt bijvoorbeeld van de rivaliserende i3 wel een Touring . Mercedes gaat dit voorbeeld van de concurrent niet volgen.

De bevestiging van het uitblijven van een C-Klasse Estate krijgen we van Mercedes-ontwerper Robert Lesnik. Hij is er erg duidelijk over: ‘’Het is interessant: als ik met journalisten of andere ontwerpers ga zitten, zeggen ze 'nou, ik vind stationwagens leuk!', maar uiteindelijk koopt niemand ze.’’

Over de hele wereld weinig stationkopers

In alle markten waar Mercedes actief is, kopen ze te weinig gezinsbeukers, dunkt Lesnik: ‘’We hebben drie regio's. Niemand koopt ze in Amerika; we hebben de shooting brake [versie] van de CLS geprobeerd en niemand kocht hem. De Chinezen begrijpen ze niet en kopen ze niet. Dan blijft Europa over, en als je naar een Mercedes E-Klasse kijkt, is die behoorlijk duur – dus wie kan zich zo'n auto in Europa nou veroorloven?”

Het is niet zo dat Lesnik ze niet wil tekenen. ‘’Vraag het [waarom er te weinig stations worden gekocht] niet aan mij. Ik zeg dat we stationwagons zouden moeten hebben, maar de realiteit is iets anders’’, zegt hij. De waarheid is volgens hem dat de station zijn plek als gezinsauto is kwijtgeraakt aan de SUV. Volgens Lesnik moet Mercedes ook weer niet de station afschrijven, maar hij ziet ook dat de doelgroep nu voor een GLC gaat in plaats van een stationwagon.

Wie toch een lage elektrische Mercedes wil met een doorlopende daklijn komt nog het dichts in de buurt met de CLA Shooting Brake. Daarmee lever je wel wat in aan specificaties. De CLA SB heeft maximaal 354 pk en komt maximaal 768 kilometer ver. Het nieuwste EQ-telg komt in sedanvorm al tot 490 pk en zo'n 800 kilometer range.