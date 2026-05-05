Mercedes C-Klasse EQ heeft een Nederlandse prijs!

Dat wordt nog wat tussen BMW en Mercedes met de nieuwe i3 en C-Klasse EQ. Op hetzelfde moment twee belangrijke elektrische modellen, dat wordt direct vechten. Wat de prijzen van de twee gaan worden, dat bleef nog even mysterieus. Tot vandaag, want de prijs van de Mercedes C-Klasse EQ is hier.

Dankzij Autobloglezer Frank kunnen we al in de configurator van Mercedes duiken om een C-Klasse EQ samen te stellen. Geheel in lijn der verwachtingen zit hij verstopt in de reeks standaard C-modellen, want de 'oude' ICE-versie blijft te bestellen. Net als bij de GLC, dus. Om het makkelijk te maken: de enige EQ-versie momenteel is de C 400. Alles daaronder en de C63 S zijn met benzinemotor.

Prijs Mercedes C-Klasse EQ

We gooien gewoon gelijk het bedrag erin: 65.875 euro. Dat kost de minst aangeklede C400 EQ 4MATIC Business Solution. Daarmee is de EV-versie ongeveer 10.000 euro duurder dan de ICE-versie. We moeten wel toegeven: dan is 'ie wel een beetje kaal. Je krijgt 18 inch velgen met bijna ballonachtige banden, je wil liever gewoon 20 inch. De verlichte grille is een optie die bij het Advanced Plus-pakket van 3.600 euro hoort. Voor de rest is de basisversie qua uiterlijk wel vrijwel identiek aan de luxueuzere versies, al krijg je met de AMG-versies natuurlijk andere bumpers.

Van binnen in de Mercedes C-Klasse EQ moet je het voor de minste prijs doen met het MBUX Superscreen. Je krijgt qua schermoppervlak een vergelijkbare indeling als de duurdere versies, maar dan verdeeld in drie losse schermen. Het Hyperscreen is een losse optie van 1.512 euro. Let wel, bij duurdere versies lijkt het erop dat veel van dit soort dingen al aangevinkt zijn.

Duurder maken

Natuurlijk kan die zwarte op die kleine velgjes echt niet, dus zijn wij puur om met de prijs van de Mercedes C-Klasse EQ te experimenteren even erin gedoken. Van een kleur als MANUFAKTUR Patagonia Red met AMG-bumpers knapt 'ie alweer wat op. Voor een interieur in een leuk kleurtje ben je wel gelijk een flinke duit kwijt, want dat kan weer alleen in combinatie met allerlei pakketten. Weet dus wat je doet voordat je bijna 8.000 euro erbij betaalt gewoon om beigekleurig leder te krijgen (wat wel heel fraai is).

De duurste kleur is de favoriet van @4g63, namelijk Alpine Grey. Deze unilak van MANUFAKTUR (ja, het moet in capslock, echt waar) kost 2.844 euro, terwijl het rood dat we net toonden 1.803 euro kost. We weten niet wat krankzinniger is, dat deze volgorde niet omgedraaid is of dat we naar alle waarschijnlijkheid nog aardig wat Alpine-grijze C's gaan zien rijden.

Motorisch is de C400 dus momenteel je enige optie als je een Mercedes C-Klasse EQ wil. Deze heeft 489 pk verdeeld over alle vier de wielen, goed voor een sprint naar 100 in 4 seconden. In de basisversie levert het 761 km WLTP-actieradius op, terwijl die range daalt in elke dikkere versie. In de Launch Edition komt de C EQ ineens 712 km ver. Nog steeds meer dan genoeg, maar die kleine ballonbanden en kennelijk iets aerodynamische bumpers zijn dus wel het beste voor de hypermilers. Maar 'het oog wil ook wat'.

We weten nog niet 100 procent zeker wat de bestelknop voor de Mercedes C-Klasse EQ doet, maar met een prijs kan je in ieder geval de offerte naar je Mercedes-dealer sturen. De verwachting is dat hij tegen het einde van de zomer of het najaar geleverd wordt. Meerdere motoriseringen volgen later. De C400 4Matic klopt met een gelekt document wat we eerder al tegenkwamen, dus als die helemaal klopt komt er nog een C200, C250, C300+, C300 4Matic en een AMG. Die C300+ zou dankzij dezelfde 94 kWh-accu maar minder vermogen en enkel op de achterwielen goed zijn voor 800 kilometer range.