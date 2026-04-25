Mercedes C-Klasse: 'oud' vs. nieuw

Belangrijk nieuws vanuit Stuttgart deze week: de allereerste elektrische C-Klasse is een feit. Volgens Mercedes is deze auto “fascinerend anders en tegelijkertijd geruststellend vertrouwd”. We gaan kijken wat er nog vertrouwd is, door de elektrische C-Klasse naast de ‘oude’ C-Klasse te zetten.

We zetten ‘oude’ tussen aanhalingstekens, want de elektrische C-Klasse is niet de vervanger van de C-Klasse met verbrandingsmotor. Zoals de BMW i3 ook niet de vervanger is van de 3 Serie. Deze modellen zullen gewoon naast elkaar bestaan. Wel zal de C-Klasse nog een facelift krijgen, dus deze vergelijking is binnenkort alweer achterhaald. Maar het gaat er vooral omdat we de elektrische C-Klasse eens naast de traditionele C-Klasse willen zien.

Voorkant

Grappig genoeg is de elektrische C-Klasse hier de auto met de grootste grille. Dit is natuurlijk een hele bewuste keuze van Mercedes. Na de EQ-modellen willen ze juist meer de traditionele kant op. Je ziet er dus niet meteen aan af dat het een EV is. Of de nieuwe neus ook mooi is, laten we even in het midden.

Zijkant

Van de zijkant zien we ook dat de elektrische C-Klasse gewoon een lange motorkap heeft. Dit zorgt alleen maar voor een slechtere stroomlijn vergeleken met de EQE en EQS, maar het ziet er wel beter uit. Het oog wil ook wat. Toch zien we nog een vleugje EQ in het zijprofiel. De raampartij met het extra zijruitje achter het portier doet meer denken aan een EQ-modellen dan aan een C-Klasse.

Verder loopt de daklijn bijna door tot aan de kofferbak. Echt een ouderwets three-box design is het daarmee niet. Overigens is de elektrische C-Klasse behoorlijk hoog. Met 1,503 meter is de elektrische C-Klasse exact even hoog als een S-Klasse. Dat heeft Mercedes knap weten te verhullen met het zwarte gedeelte aan de onderkant en de aflopende daklijn. Anders was het een soort bolhoed geworden.

Achterkant

Door de schuin aflopende daklijn zou je bijna denken dat de elektrische C-Klasse een hatchback is, maar het is officieel nog steeds een sedan. Verder zit er weinig traditioneel Mercedes -DNA in de kont. De achterlichten in de zwarte balk zagen we eerder al op de GLC, maar ze zijn nog even wennen. Gelukkig zijn er genoeg sterren om ons te herinneren dat dit toch echt een Mercedes-Benz is.

Interieur

Het woord 'vertrouwd' is ook niet van toepassing op het interieur. Maar eerlijk is eerlijk: dat geldt voor de C-Klasse met verbrandingsmotor net zo goed. Die heeft ook een modern interieur met een iPad. Alleen gaat de elektrische C-Klasse nog een paar stappen verder, want het dashboard is letterlijk één groot scherm. Dat is blijkbaar nodig anno 2026.

We kunnen het ook nog over de specificaties hebben, maar dat is een beetje appels met peren vergelijken. Bovendien draait het in deze rubriek om de verschillen op designgebied. Dus negeer even de aandrijflijn en laat weten welke C-Klasse het prettigst op het netvlies ligt. Dat mag in de comments of in de onderstaande poll!