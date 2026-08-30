Deze Mercedes C43 op Marktplaats heeft gewoon een dikke V8

Na het viercilinder-debacle van Mercedes-AMG wordt de V8 weer prominenter. Helaas was de C-Klasse niet meer te redden. De viercilinder verdwijnt, maar meer dan zes cilinders ga je niet krijgen. Het wordt dus een soort hele heftige versie van de vorige C43 (205), een soort junior-AMG waar Mercedes een zescilinder in stopte. Ietsje verder terug was de Mercedes C43 AMG overigens nog een tandje heftiger dan dat.

De '63 AMG'-naam van Mercedes is al jaren een dingetje. Bij de eerste intrede was het geen 6.3 liter zoals toen de naam vaak aangaf, maar een 6.2 liter. '63' was dan ook een knipoog naar de 300 SEL 6.3, geen feitelijke weergave van de motor. Later werd dat al helemaal duidelijk, want de latere C63-modellen hadden een 4.0 liter V8. AMG had dus in theorie op leuke wijze bedacht dat één treetje lager de 53 AMG kwam de staan, met zescilinder. Datzelfde gold voor de iets geknepen in vermogen versie genaamd 43. 63, 53, 43: je snapt de logica, maar met de motor had het niks meer te maken.

Toch was er een Mercedes C43 waar de badge wel klopte met de motor. Dat betrof de allereerste Mercedes C-Klasse. Nou was het technisch gezien de tweede auto in zijn segment, maar de voorganger genaamd 190 (W201) heette nog geen C-Klasse. Ook al was AMG betrokken bij de DTM-versie van de 190E en was er de poepzeldzame 190E 3.2 AMG, vanaf de C (W202) werden de AMG-versies iets prominenter. Dat begon met een 280 pk sterke C36 AMG met een 3.6 liter grote zes-in-lijn, maar vanaf 1997 bleek dat een V8 ook paste. Dat werd dus, jawel, de 4.3 liter grote M113 met 306 pk om de C43 AMG te creëren. Goed, er was ook een C55 AMG met 347 pk uit een 5.5 liter unit, maar de C43 wil ook wel vooruit.

Mercedes C43 AMG

De AMG-modellen van de C-Klasse W202 waren uiteraard een paar van de laatste pre-merger-AMG's. Vanaf 1999 begon AMG een entiteit te worden van Mercedes om vanaf 2005 gewoon helemaal van Das Haus te zijn. De C43 komt nog uit de tijd dat AMG officieel zelfstandig was. De AMG-gekte wordt echt wel weergegeven in een C-Klasse met een dikke V8 voorin. De W202-generatie is nooit de meest geliefde C geweest, maar als we deze occasion op Marktplaats bekijken zitten we toch te smullen.

De samenstelling van de Mercedes C43 AMG op Marktplaats is lekker klassiek. De toen nog vrij subtiele AMG-bumpers, Aero II Monoblock-velgen in 17 inch (wat toen best fors was) en gespoten in zilver. Aan de achterzijde gaat de subtiliteit verder: geen spoiler, geen dikke diffusor en slechts twee uitlaatpijpjes linksachter. Voor de jongere lezer: er was eens een tijd dat niet elke viercilinder met sportpretenties ook vier uitlaten kreeg, toen ter tijd hadden zelfs V8-modellen aan twee eindpijpen voldoende.

Die motor is dus een 4.3 liter V8 uit de tijd dat Mercedes-blokken lekker robuust waren. De M113 in de Mercedes C43 AMG op Marktplaats heeft er 195.000 op zitten. Dat klinkt als net ingereden, maar het gaat om mijlen. Dus het betreft rond de 320.000 kilometer. Alsnog kunnen ze dat hebben. De 306 pk en 410 Nm worden over de achterwielen verdeeld via een automatische vijfbak. Die schijnt ietsje onderhouds-intensiever te zijn dan de motor, maar als die het nog doet bij 320.000 kilometer zal dat vast betekenen dat het wel goedkomt. Als we de beschrijving mogen geloven is hij goed bijgehouden, dat zien we graag.

Kopen

Binnenin zien we de gebruikelijke zwartlederen bekleding met alleen in de sierlijsten wat hout voor de Mercedes C43 AMG op Marktplaats. Maar het ziet er hier lang niet zo uitgeleefd uit als andere C-Klasses van deze generatie, dus er is echt iemand zuinig op geweest. Ook dat zien we graag. Ten slotte zien we graag een iets meer period-correcte radio-unit, maar goed: je moet altijd wat te wensen overlaten.

Flink wat kilometers, maar wel uit de tijd dat Mercedessen dat makkelijk aankonden. Geen viercilinders, gewoon een dikke achtpitter voorin de Mercedes C43 AMG. En laten we wel wezen: waar de W202 soms niet voor lovers kon zorgen wat betreft het uiterlijk, zijn de jaren best aardig geweest voor een tof uitgevoerd exemplaar als dit. Voor 16.950 euro pluk je deze C43 AMG met V8 van Marktplaats, waarmee het niet goedkoper wordt dan dit als je acht pitten in je AMG C-Klasse wil. Koop dan!1!

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