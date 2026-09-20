Deze Mercedes op Marktplaats wordt nog wel eens vergeten

Mercedes bouwt geen S-Klasse Coupé meer. Jammer, want de tweedeurs carrosserie stond de grootse Benz goed. Na steevast de coupébenaming voor de S-Klasse te gebruiken, bedacht Mercedes tussen 1992 en 2013 de naam CL. De allerlaatste CL doet vast een belletje rinkelen, maar deze specifieke versie vergeten we nog wel eens. Terwijl eentje uitgedost als CL63 op Marktplaats het toch een fraaie machine maakt.

Mercedes had in de jaren '00 best een sterke designtaal. Herkenbaar en toegepast op vele modellen, dus dat werkte wel. De derde CL uit 2006 (C216) is dan ook precies wat je verwacht na het einde van de dubbele koplampen. Langgerekte koplampen moeten beter passen in de veel rondere koets. Het spitse front werkt, de kont wellicht ietsje minder. Los van dat is het een chique tweedeurs limousine, want dat is toch altijd wel wat een CL of S Coupé is geweest.

CL facelift

Het deel wat we wel eens vergeten is dat de Mercedes CL (C216) in 2010 flink werd gefacelift, of zoals Mercedes het noemt: toen kwam de Modelpflege. Toen werd de CL een beetje gelijk getrokken met de designtaal die we zouden gaan zien op de E-Klasse W212 en C-Klasse W204. Een iets uitgesprokenere grille, anders gevormde koplampen en vooral in de AMG-bumpers iets meer nadruk op de koeling die zo'n grote motor vereist. Subtiel en toch best fraai. Achterop veranderde er nog minder: het hoekje met de knipperlichten en achteruitrijlichten dat voorheen achter wit glas zat, zit nu achter rood glas.

De facelift deed geen afbreuk aan de leuke modellen die er al waren van de Mercedes CL. De 612 pk sterke CL65 was een welbekend recept, maar als de 6.2 liter V8 voldoende was met 525 pk, kon je de CL63 kiezen. Beide deze modellen kregen na de facelift een kleine boost naar 630 pk voor de CL65 en 544 pk voor de CL63. De CL die we vinden op Marktplaats is 'slechts' een 544 pk sterke CL63. Hoe kan je ook zonder. De V8 zorgt ervoor dat de auto naar 100 sprint in 4,5 seconden en gelimiteerd ophoudt bij 250 km/u.

Mercedes CL63 op Marktplaats

Het is jammer dat de CL na de facelift niet zo onthouden wordt als het origineel, want eigenlijk is de subtiele facelift zo goed als perfect. Het is een fraaie grote coupé met de power, het karakter en de luxe. Dit soort auto's zijn perfect als je het geld hebt om ze rijdend te houden. Ze zijn niet onbetrouwbaar, maar alles wat wel kapot gaat wordt snel een dure reparatie.

Het interieur van de Mercedes CL63 AMG op Marktplaats is een bijzondere plek. Deels vanwege de bekleding, voor de stoelen en de onderste helft van het dashboard is gekozen voor Mystic Red (als we het goed begrijpen), een mooi contrast met zwart en het ietwat saaie grijze exterieur. Binnenin krijg je de luxe die je van een S-Klasse verwacht in de tijd van de CL. Toegegeven, veel hiervan is nu gemeengoed (ook op goedkope auto's heden ten dage), maar een nachtzichtcamera en een IWC-klokje in het interieur zijn dat zeker niet.

Kopen

Een originele keuze dus, zo'n CL. Je moet het durven, maar als je het durft, heb je wel een fraai exemplaar van de 'vergeten' facelift. Na 90.000 kilometer op de klok wil de verkoper op Marktplaats er nog 44.950 euro voor hebben. Met een nieuwprijs van boven de 200.000 euro best wat afschrijving, al zijn dit wel echt afschrijvingskanonnen ook na deze eerste treffer. Als je dat kan hebben, zijn er weinig fijnere auto's dan zo'n gigantische coupé met AMG-motor. Koop dan!!1!

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