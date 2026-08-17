Mercedes CLA presteert bizar slecht op dit vlak

Wij, Autoblog.nl , maar ook zeker andere autojournalisten liepen en lopen nog altijd weg met de nieuwe CLA EQ van Mercedes. Toch hebben we alweer een punt gevonden van deze top EV dat wat tegenvalt. En wederom gaat het over de stroom.

De ADAC heeft weer eens de laadverliezen van EV’s onderzocht tijdens het laden. Mocht je het niet weten: niet alle kWh’tjes die je via de lader naar de autobatterij stuurt komen aan. De Duitse wegenwacht legt uit: “Dit is technisch onmogelijk, omdat verschillende boordsystemen in het voertuig tijdens het laadproces actief zijn en stroom verbruiken. Bovendien treden er verliezen op bij de omzetting van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC).”

Grootste laadverlies bij CLA

De onderzoeksresultaten bij het opladen aan het stopcontact zijn de Mercedes niet goedgezind. Waar het gemiddelde bij de overige geteste EV’s vlak boven de 10 procent ligt bij het opladen, komt bijna een kwart van de stroom niet aan bij de accu. Ook als je een wallbox met een lager vermogen van 11 kW aan huis gebruikt, heeft de CLA het grootste laadverlies.

Laat ik niet overdrijven: dit is natuurlijk geen reden om de CLA aan je voorbij te laten gaan. Wie zo'n auto koopt, zal vast al hebben nagedacht over de laadmogelijkheden en niet vaak opladen via het ouderwetse stopcontact. Tevens kan deze EV aan de snellader alleen met 800-volt opladen, waardoor ik me kan voorstellen dat je geregeld bij Fastned oplaadt in plaats van thuis.

Mercedes CLA VW ID.7 Tourer Volvo EX30 Renault 5 E-Tech Tesla Model Y Stopcontact 24,2 procent 15,3 procent 14,2 procent 13,7 procent 12,7 procent Thuislader laag vermogen 12,8 procent 10,6 procent 9,1 procent 8 procent 9,4 procent Thuislader 11 kW 6,9 procent 6,9 procent 7 procent 5,1 procent 6,1 procent

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