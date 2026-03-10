Mercedes: dit kiezen veel G-Klasse-kopers als vervanger

Klaar met hun vierkante hok? Dan is het tijd voor iets heel anders, observeert Mercedes als ze kijken naar waar veel mensen hun G-Klasse mee vervangen.

Wie nog pretendeert dat een Mercedes G-Klasse de ultieme auto is voor een outdoor-levensstijl, is optimistisch. Ja, de auto kan het nog in theorie. Toch is het vooral de AMG G63 die belichaamt wat voor soort auto het is dezer dagen. Mansory- of Brabus-upgrades optioneel maar voor de koper aan te raden.

G-Klasse-‘vervanger’

Is er een alternatief voor de G-Klasse? Ja, er zijn auto’s als de Defender Octa die in theorie hetzelfde kunnen, maar volgens een woordvoerder van Mercedes is er een bijzondere vervanger voor de G-Klasse. Het blijkt namelijk dat veel mensen na een G63 kiezen voor een AMG GT63. Eén letter verschil, maar wel een belangrijke. De GT63 is immers de tweezits coupé van het merk. Het is dus een vaker voorkomende keuze dat men klaar is met hun dikke SUV maar nog niet met het merk Mercedes, en dus dezelfde aandrijving in een sportauto willen. Ergens wel logisch. Voor auto’s als de E63 geldt hetzelfde.

AMG GT kaapt geen 911-kopers

Dit naar aanleiding van Drive die zich afvroeg of Mercedes de kopers wegsnoept bij Porsche en hun 911. De AMG GT en Porsche 911 zijn immers qua concept vrij vergelijkbaar: zelfde soort prijs, zelfde soort performance, zelfde soort auto. Mercedes meent dat er maar weinig 911-kopers zijn die als volgende auto een AMG GT nemen. Het komt dus veel vaker voor dat kopers van een auto als de G63 komen. Wel met de toevoeging dat het ook voor komt dat mensen de G-Klasse niet willen vervangen, maar eraan willen toevoegen.

Het blijkt dus dat die 4.0 liter Biturbo V8 verleidelijk is voor AMG-shoppers. Ergens wel grappig dat het vergelijk tussen de AMG GT63 en 911 zo klaar als een klontje lijkt, want qua motor kunnen de auto’s niet veel verder verschillen. Porsche pronkt nog steeds met een platte motor achterin, terwijl Mercedes een V8 voorin legt. Bij Porsche zijn versies met handbak nog steeds heilig, Mercedes levert louter automaten. Er is geen 911-instapper met viercilinder, terwijl er tegenwoordig wel een GT43 is met de 421 pk sterke A45-viercilinder. Mede daarom denkt Mercedes dat er niet perse overlap is voor de wensen van een AMG GT- en 911-koper. Ergens misschien wel goed, want anders wordt het vechten daar in Stuttgart.