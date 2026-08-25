Toto Wolff heeft goed nieuws voor Max Verstappen

De eerstvolgende race op de kalender van de Formule 1 is die van Monza. Op het rammend snelle circuit krijgt iedereen, inclusief Max Verstappen, weer een keer de kans om niet tegen de achterkant van een Mercedes te kijken, want er worden penalties uitgedeeld. En zelfs daarna is het de vraag of de Silver Arrows de rest kunnen bijbenen.

Hoewel het nog niet officieel is, heeft teambaas Toto Wolff van Mercedes er al meerdere keren op gewezen dat beide coureurs een nieuwe motor nodig hebben om het einde van het seizoen te halen. Iets wat gepaard gaat met de nodige gridpenalties. Voor Kimi Antonelli staan die op de planning voor de aankomende race, omdat het snelle Monza in theorie genoeg mogelijkheden biedt voor de jonge coureur om de nodige plaatsen goed te maken, puur op kracht van de auto.

Das pech, geld weg

Maar of dat ook gaat gebeuren? Daar twijfelt ook Wolff nu aan. Hij geeft namelijk aan dat het geld van het team op is. "We hebben simpelweg niet het geld om de auto door te ontwikkelen", legt hij uit. "Maar we kunnen alleen doen wat we kunnen doen. Daarom is het een ontwikkelingsrace. Als je een update doorvoert, zullen alle topteams er minstens een paar tienden op winnen, en dat is wat wij verliezen. Het is de laatste tijd wat zwaarder geweest dan aan het begin van het jaar", klaagt de topman.

Vanzelfsprekend overdrijft Wolff hier nogal. Iets wat we niet meer dan gewend zijn van de Oostenrijker. Sterker nog, hij verwijst er zelf naar door te stellen dat hij denkt dat het team de juiste kostenverdeling heeft aangehouden tot nu toe. "Hebben we teveel uitgegeven aan het begin van het seizoen? Dat denk ik niet", beweert hij. "We hebben een snelle auto. We hebben tussen de 50 en 100 punten laten liggen door betrouwbaarheidsproblemen, waardoor we nu een iets groter gat hebben dan we zouden moeten hebben. Maar daarbuiten volgen we precies het plan en de financiële gevolgen daarvan."

Lukt het Antonelli?

Waar hij eigenlijk op wijst is dat er een keuze gemaakt moet worden of er dit jaar nog doorontwikkeld wordt of dat alle energie alvast in volgend jaar gestoken gaat worden. Met andere woorden: zet Mercedes alles op alles om het kampioenschap veilig te stellen, of gokt het erop dat het Antonelli ook wel lukt zonder een extra zetje in de rug?

Onderaan de streep betekent het waarschijnlijk wel dat de overige teams wat meer in de buurt kunnen komen van de macht van Mercedes. Naast dat dit goed nieuws is voor Lando Norris, die de laatste paar races vooruitgang laat zien, zou dat ook de kansen van Max Verstappen voor een wat betere positie in het eindklassement kunnen betekenen.

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