Is de EQS met 925 km range nu de BESTE elektrische auto?

Das beste oder nichts. Het blijft een gevleugeld gezegde en zelfs bij de EQS houdt Mercedes-Benz zich niet in. Ik schrijf “zelfs bij de EQS” omdat de nogal gestroomlijnde, futurisch gestylde EQ-modellen wellicht niet helemaal het succes brachten waarop Das Haus had gehoopt.

Maar in plaats van het kind met het badwater weg te gooien, poept Mercedes-Benz er nu een ingrijpende facelift voor de EQS uit. De EQS kwam oorspronkelijk in 2021 op de markt en w3as toen een indrukwekkend aerodynamische elektrische sedan. Het zou een elektrische tegenhanger moeten zijn voor de S-klasse, maar gevoelsmatig haalde de EQS dat nooit helemaal.

De update of de facelift van de Mercedes-Benz EQS behelst niet alleen een paar nieuwe LED’s (die zijn er ook), maar ook compleet nieuwe batterijtechnologie en bijvoorbeeld steer-by-wire.

Steer-by-wire: sturen zonder fysieke verbinding

De grootste technologische sprong is wellicht de introductie van steer-by-wire. Daarmee is Mercedes de eerste Duitse fabrikant die deze techniek in productie brengt, na Infiniti, Lexus en de Tesla Cybertruck. Mercedes-Benz doet het echt beter dan de anderen. Ik kan het weten, want ik mocht steer-by-wire in de EQS al uitproberen.

Bij steer-by-wire is er geen directe mechanische verbinding meer tussen stuur en wielen, geen stuurstang dus. In plaats daarvan worden stuurbewegingen elektronisch vertaald naar wieluitslag. Mercedes testte het systeem meer dan een miljoen kilometer en combineert het standaard met 10 graden achterwielbesturing.

Het systeem heeft meerdere voordelen. Zo hoef je tijdens parkeren nooit meer ‘over te pakken’, terwijl het stuurgedrag bij hogere snelheden juist rustiger en preciezer wordt. Oneffenheden in het wegdek worden niet doorgegeven aan het stuur, dus het kan extra comfort bieden.

Het gevoel van grip blijft behouden dankzij slimme simulatie van het contact tussen band en asfalt. Ieder F1-team en de helft van de gefrustreerde huisvaders heeft een simrace setup, dat werkt tegenwoordig behoorlijk realistisch. Kortom: ook in de EQS is er nog wel enig stuurgevoel over.

Mercedes zou Mercedes niet zijn als ze niet extreem goed over de veiligheid hadden nagedacht. Er zijn altijd twee onafhankelijke signaalpaden actief, met chips van verschillende leveranciers en twee verschillende stroombronnen. Statistisch gezien kan het niet (in een EQS die niet over de kop is geslagen of in de sloot is geland), maar mochten die beide uitvallen, dan is de EQS met ESP en de achterwielbesturing nog bestuurbaar.

Het nieuwe, plattere stuurwiel zorgt bovendien voor extra ruimte in het interieur en veel betere zichtbaarheid naar buiten en op het dashboard. Steer-by-wire gaat ongeveer €2.500 kosten, en voor puristen blijft een traditionele stuurinrichting beschikbaar.

Efficiëntie op topniveau

De EQS blijft een van de meest efficiënte auto’s ter wereld, maar zo ziet er dan ook uit. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,20 en een frontaal oppervlak van 2,51 m² komt het effectieve weerstandoppervlak uit op ongeveer 0,5 m². Om je een idee te geven, dat is minder dan dat van een fietser op een stadsfiets. Ja wow he.

Ook onderhuids is er veel verbeterd. De batterijtechnologie is doorontwikkeld met nieuwe anodematerialen en minder kobalt, wat zowel de duurzaamheid als prestaties ten goede komt. Recupereren kan nu met maximaal 385 kW.

Op de achteras zit bovendien een tweetraps transmissie, wat bijdraagt aan zowel efficiëntie als prestaties. Het blijft fascinerend dat Mercedes-Benz consequent een versnellingsbak voor hun EV’s gebruiken, terwijl andere fabrikanten dat juist niet (meer) doen.

Van 400 naar 800 volt

Voor de elektrische CLA introduceerde Mercedes-Benz accupakketten op 800 volt, en die technologie de EQS nu ook. Het zorgt voor fors betere snellaadsnelheden tot 350 kW aan een geschikte DC-lader. Overigens kan de EQS ook (met de helft van die snelheid) aan een 400 volt paal laden.

De vernieuwde EQS wordt direct leverbaar in meerdere varianten. De instapper is de EQS 400 met een 112 kWh grote batterij wat tot 817 km actieradius oplevert. De elektromotor op de achteras levert 367 pk en 505 Nm, waardoor de 100 in 6.1s gehaald kan worden. Deze basisversie kan snelladen tot 330 kW en gaat zo rond de ton kosten.

De rangekoning is de EQS 450+ met gigantische 122 kWh batterij waarmee de EQS tot 926 km actieradius haalt (+13%). Dan kan je met recht zeggen dat je wel een plaspauze hebt verdiend. Met 408 pk en 505 Nm aan koppel sprint de EQS 450+ in 5,9s naar de 100. Snelladen gaat tot 350 kW.

Mocht je graag vierwielaandrijving hebben, kies dan voor de EQS 500 of de EQS 580 4MATIC die tot 876 km actieradius. De 500 heeft 476 pk/ 700 Nm en sprint in 4,5s naar de 100. De EQS 580 heeft 585 pk/ 800 Nm en haalt de 0-100 km/u in 4,1 seconden.

Daarnaast kan de EQS nu minimaal 1.600 kg trekken, wat schijnbaar voldoende is voor een paardentrailer.

Lichttechnologie van de toekomst

De vernieuwde Digital Light-koplampen maken gebruik van micro-leds. Ze leveren 40% meer lichtopbrengst en verbruiken tegelijkertijd de helft minder energie. Het ‘Ultra Range’-grootlicht reikt tot maar liefst 600 meter ver.

Ook het design is subtiel aangepast. Afhankelijk van de uitvoering Electric Art Line of AMG Line — krijgt de EQS een andere grille met verlichte sterren en een prominente, eveneens verlichte ster op de neus. Nieuwe koplampen met sterpatroon en een doorlopende lichtstrip maken het futuristische uiterlijk compleet.

Interieur: een rijdende supercomputer

Binnenin draait alles om digitale luxe. Het nieuwe MB.OS-besturingssysteem wordt aangestuurd door een watergekoelde supercomputer met AI-functionaliteit. Het systeem leert van de bestuurder en past functies daarop aan.

Blikvanger blijft het MBUX Hyperscreen: drie schermen onder één gebogen glasplaat van 55 inch, met displays van 12,3 inch, 17,7 inch en opnieuw 12,3 inch. Dankzij de Zero Layer-interface zijn functies direct toegankelijk zonder door menu’s te hoeven navigeren.

Navigatie wordt verzorgd door Google Maps, aangevuld met eigen slimme functies van Mercedes zoals Navigation with Electric Intelligence. Die plant automatisch laadstops en houdt rekening met rijstijl, verkeer en topografie.

De verbeteringen zijn er, maar toch zal de EQS geen kiloknaller worden in Nederland. Als we nu nog maar hele lage bijtelling zouden hebben, dan had Mercedes-Benz er best meer kunnen slijten. Das war einmal, maar het maakt deze update van de EQS niet minder indrukwekkend.



