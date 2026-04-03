In de volgende Mercedes EQS kun je sturen als Max Verstappen

Autofabrikanten kunnen leren van de Formule 1, maar sommige zaken zijn totaal niet relevant voor de straat. Je hebt er bijvoorbeeld in een viercilinder SUV niks aan dat de achtervleugel open kan voor minder weerstand. Het immens gecompliceerde stuur met een gekke vorm en allemaal knopjes die je niet begrijpt, dat moet je niet willen. Toch brengt Mercedes een F1-achtig stuur naar de nieuwe EQS, maar dat heeft een hele andere reden.

Aangezien F1-coureurs vrijwel nooit hoeven te straatjekeren, of extreem krappe bochten hoeven te maken, heeft een F1-stuur tegenwoordig meer een yoke-vorm dan een cirkel. In een personenauto zijn de meningen verdeeld over de yoke: Tesla introduceerde het ongebruikelijke stuur, maar stopte er ook weer mee. Een belangrijke nuance is wel dat Tesla enkel de vorm van het stuur veranderde, verder niks. In bijvoorbeeld de Cybertruck, maar ook de Lexus RZ, gaat het yokestuur gepaard met steer-by-wire.

Steer-by-wire

Je hoort de term 'by wire' wel vaker voorbijkomen bij meerdere auto-onderdelen. Het betekent simpelweg dat een bedieningselement, het stuur in dit geval, niet meer mechanisch de wielen aandrijft. Nee, het stuur is nu simpelweg een aansturing voor elektronica, die op zijn beurt de wielen aandrijft. Dat heeft als voordeel dat de input van het stuurwiel vergroot kan worden vergeleken met wat er echt gebeurt bij de wielen. Zodat overpakken, hetgeen lastig is met een yoke, niet meer hoeft. Je beweegt het stuurwiel vrijwel nooit verder dan halverwege.

Zoals je wellicht uit de context kan opmaken is Mercedes ook bezig met steer-by-wire. Het merk combineert het bijzondere stuurwiel met de vierwielbesturing van de aankomende EQS. Die krijgt namelijk binnenkort een flinke facelift en is er ruimte voor deze vernieuwing. Concreet betekent het dat je vlijmscherpe bochten kan maken met de elektrische sedan, zonder dat je als een heftruckbestuurder aan het stuur hoeft te hangen. Wouter mocht alvast rijden met een prototype en dat ging als volgt:

Volgens Mercedes heeft steer-by-wire meer voordelen, zoals dat vibraties op oneffen terrein minder tot niet meer te voelen zijn in het stuur. Ook hoef je dus nooit meer aan te passen waar je je handen zet op het stuur. Alleen eh, het zal wel even wennen zijn. Er zijn meer nadelen, zoals dat wellicht China niet zit te wachten op deze vorm van sturen. Toch mag je het verwachten in de nieuwe EQS: of een normaal stuur een optie is moet te zijner tijd blijken.