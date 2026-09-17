Speciale G-Klasse wordt zeer gelimiteerd gebouwd, maar wat is er anders?

Er zijn veel gelimiteerde edities in autoland. Gewoon, omdat het fijn is om van te voren te weten hoe veel er gebouwd wordt. Dan hoef je niet te vertrouwen op het zijn van een flop om wat geld terug te verdienen. Om het eerlijk te houden voor de extra prijzen die een gelimiteerde editie vaak kosten, krijg je dan ook iets echt speciaals terug. Denk aan een Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung: 30 stuks, maar dan krijg je wel een dikke CLE zoals geen andere. Bij een nieuwe editie van de Mercedes-AMG G63 moeten we toch even heel goed zoeken waarom de vijf te bouwen exemplaren nou bijzonder zijn.

Mercedes presenteert op basis van de AMG G63 de Two-Finish Edition. Op zich is dat een prima beschrijving van wat er gebeurt met de dikke G-Klasse. Two-Finish slaat op het feit dat de lak op twee manieren is afgemaakt. Denk aan de two-tone die Mercedes vaker gebruikt: de carrosseriekleur wordt afgezet tegen een contrastkleur op de wielkasten en het dak. Het carrosseriekleur-gedeelte is in dit geval glanzend afgewerkt, terwijl de wielkasten en het dak in mat zijn afgewerkt. Sorry, Magno, zoals Mercedes dat dan noemt.

Alleen eh, de gekozen kleur is zwart. Dus glanzend zwart op de koets van de Mercedes-AMG G63 Two-Finish Edition en dan MANUFAKTUR Night Black Magno op de contrastdelen. De dikke Maybach-achtige pannenkoekvelgen zijn gaaf, maar ook die zijn volledig zwart met een gepolijste rand. Het doet denken aan de Volkswagen Golf GTI Edition 30 en heeft hetzelfde nadeel: het ziet eruit alsof iemand de volledige 360 graden van de velg tegen een stoeprand heeft geschuurd. Ook is natuurlijk het AMG Night Package aangevinkt zodat ellendige kleuren als zilvergrijs geen janboel maken van het donkere geheel.

Binnenin de Mercedes-AMG G63 Two-Finish Edition meer van hetzelfde, met wel één aspect waarvoor je echt deze editie moet hebben. Een afwerking op de handgreep aan het dashboard met de tekst 1 of 5. Want ja, Mercedes-AMG bouwt slechts vijf exemplaren van de G-Klasse in twee, eh, kleuren. Daar moet je snel bij zijn, helemaal voor omgerekend 263.000 euro.

Niet voor ons

We zeggen omgerekend omdat Mercedes één specifieke markt voor ogen heeft met de AMG G63 Two-Finish. Dat is in dit geval Australië waar alle vijf exemplaren voor gebouwd worden. Het is sowieso een feestmaand in Australië met allerlei bijzondere modellen, waaronder zelfs de Vito. Dan liever een G-Klasse, toch? Ook al is het vrij lastig te zien dat je een speciale editie hebt waar er maar vijf van zijn. Australische autospotters kunnen zo een mooi spelletje spelen.

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