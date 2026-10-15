Mercedes geeft Audi en BMW vrij spel met elektrische stationwagens

Audi heeft de A6 e-tron, BMW heeft de i5 Touring en binnenkort komt de Neue Klasse i3 Touring. En wat is het antwoord van Mercedes? Helemaal niks.

We konden eerder al melden dat er geen stationwagenversie gaat komen van de elektrische C-Klasse, die in april werd onthuld. Volgens Mercedes-designer Robert Lesnik zouden er te weinig stationwagenkopers zijn wereldwijd, vooral niet in de VS en China. Gek genoeg zien we dat de Chinese merken juist de ene stationwagen na de andere lanceren.

E-Klasse Estate?

Enfin, een elektrische C-Klasse Estate kunnen we dus op onze buik schrijven, maar er is ook nog een elektrische E-Klasse op komst. In dat segment hebben zowel Audi als BMW een stationwagen, dus dan kan Mercedes niet achterblijven, zou je denken.

Toch wel: het Duitse Focus weet te melden dat de elektrische E-Klasse evenmin als stationwagen komt. Kennelijk ziet Mercedes echt geen brood in elektrische stationwagens. Nu was er van de EQE ook al geen Estate-versie, maar dat was natuurlijk een gek model dat zich misschien ook niet goed leende voor een stationwagen.

Elektrische E-Klasse

Wat kunnen we verder verwachten van de elektrische E-Klasse? Dat is allemaal makkelijk te voorspellen. Beeld je gewoon even de elektrische C-Klasse in, maar dan wat groter. Reken dus op traditionele proporties, met de grote ‘Iconic Grille’ op de neus.

Toch liever een E-Klasse met een ouderwetse verbrandingsmotor? Niet getreurd, de huidige E-Klasse krijgt nog een facelift en zal gewoon naast de elektrische E-Klasse leverbaar blijven. De keuze is dus reuze. Behalve op stationwagengebied…

Bron: Focus

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