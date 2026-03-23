Mercedes GLC 2026: krijgt de BMW iX3 het moeilijk?

Dit is de nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC. En dat is best een grote deal, want de GLC is al jaren het best verkochte model van Mercedes. Dat ze deze nu ook volledig elektrisch maken, zegt eigenlijk alles over waar het merk naartoe wil.





De elektrische GLC staat op een compleet nieuw platform en draait op een 800-volt architectuur. Dat betekent vooral sneller laden: tot 330 kW aan de snellader. Daarmee ga je van 10 naar 80 procent in ongeveer een half uur, wat voor lange ritten natuurlijk belangrijk is.





Onder de vloer ligt een 94 kWh accupakket, goed voor een officiële WLTP-range tot 725 kilometer. Voor een SUV van dit formaat is dat gewoon erg netjes. Mercedes heeft ook veel moeite gedaan om het verbruik te beperken, bijvoorbeeld met een goede aerodynamica (cw-waarde van 0,26) en een slimme warmtepomp die restwarmte van de motor en accu gebruikt.





De versie die we hier rijden is de GLC 400 4MATIC. Die heeft twee elektromotoren, vierwielaandrijving en 490 pk met 800 Nm koppel. Daarmee sprint hij in 4,3 seconden naar 100 km/u. Best serieus voor een comfortabele SUV.

Hoe presteert de nieuwe Mercedes GLC ten opzichte van zijn concurrenten? Check de rijtest om het oordeel van Wouter te horen!