Bestseller wordt bereikbaar: prijs elektrische Mercedes GLC daalt flink

De elektrische Mercedes GLC gaat volgens de makers super lekker. Merc laat weten dat de orders sneller binnen kwamen dan bij welke andere EV in de geschiedenis van het merk dan ook. Of dat een geweldige prestatie is na de EQ-deceptie, mag je zelf oordelen. Tot nu toe moesten al die klanten kiezen voor de 400 4Matic maar daar komt vandaag verandering in. Maak kennis met de GLC 250 en de GLC 300 4MATIC.

De nieuwe instapper van de reeks is uiteraard de GLC 250 Electric. In tegenstelling tot zijn duurdere broers beschikt deze variant niet over vierwielaandrijving, maar over achterwielaandrijving. Het grote voordeel van het missen van die tweede elektromotor? Een lager stroomverbruik en een riant WLTP-bereik tot maar liefst 650 kilometer op een volle acculading.

Je levert dan weer wel in op vermogen: de 250 heeft 354 pk. Het koppel daalt echter niet en blijft een indrukwekkende 800 Nm. Daardoor kun je in 5,9 seconden naar de 100 km/u sprinten uit stilstand. Hetzelfde geldt voor de 300 4Matic. Naast 800 Nm koppel heeft deze EV twee elektromotoren die samen voor 422 pk zorgen en een 0-100-tijd van 4,7 seconden. Daarmee komt ie net onder de 490 pk sterke GLC 400 4Matic die 4,3 seconden doet over hetzelfde sprintje.

De 300-tussenuitvoering is goed voor een actieradius van maximaal 616 kilometer. Opladen gaat ook bij de instappers als een malle dankzij de 800V-architectuur. Binnen 10 minuten laad je bij de GLC 250 alweer 265 kilometer aan bereik bij (255 kilometer voor de 300 4MATIC). Van 10 naar 80 procent opladen duurt bij alle GLC-versies 22 minuten.

Prijzen

Mercedes heeft op het moment van schrijven alleen nog de Duitse prijzen voor ons. De minimumprijs voor de elektrische GLC daalt naar 64.736 euro in Duitsland. De Mercedes GLC 300 4Matic kost er tenminste 68.306 euro. Daarmee zijn de twee versies inclusief belastingen 6.545 euro en 2.975 euro respectievelijk goedkoper dan de 400 4Matic. Reken je dat verschil relatief door in Nederland, dan gaat de 250 voor ongeveer 66.000 euro en de 300 4Matic voor zo’n 70.000 euro. Nu jij weer, BMW.

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