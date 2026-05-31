Mercedes hangt verkoopverbod in VS boven het hoofd

Er wordt wel eens gezegd dat Europa steeds verder wegzakt als belangrijke markt voor autofabrikanten. Onze nummers maken lang niet zo'n impact als die in China of de VS. Vooral China dreigt steeds meer van andere markten in te pikken en de VS wil daar strenger op worden. Zo streng, dat het betekent dat Mercedes een verkoopverbod boven het hoofd hangt.

Momenteel ligt er namelijk een wet klaar voor goedkeuring bij het Congres in de VS waar streng wordt opgetreden tegen autofabrikanten die 'heulen met de vijand'. Oftewel, merken die banden hebben met landen die de VS heeft bestempeld als de vijand. Dat omvat Rusland, Noord-Korea maar dus ook China. Dan telt dus ook het feit dat Chinese eenheden aandelen hebben in automerken als vatbaar voor de wet.

Chinese invloed

Mercedes is namelijk voor net geen 20 procent in handen van Chinezen. Voor 9,9 procent door Beijing Automotive Industrial Corporation of BAIC, maar ook nog eens voor bijna tien procent door een rijke Chinees, Li Shufu geheten. Die kan je dan wellicht weer kennen als de topman van Geely, waar Mercedes ook zaken mee doet voor bijvoorbeeld Smart en de motoren van de Mercedes CLA Hybrid. Doordat in totaal 19,67 procent van Mercedes in handen is van Chinese entiteiten, loopt Mercedes volgens bronnen gevaar vanwege deze nieuwe wet. Met 303.000 verkochte auto's in 2025 is het niet een markt die je graag verliest.

Lobbyen

Was voorkomen beter dan genezen? Nou, daar heeft Mercedes zichzelf wellicht in de voet geschoten. Het merk heeft zelf niet actief gelobbyd tegen deze wet, maar dat overgelaten aan branche-organisaties. Alleen eh, die zagen deze wet wel zitten. Niet zo handig dus om zelf potentieel slachtoffer te zijn van een wet waar je dus indirect van hebt gezegd: joh, laat maar gebeuren. Vanuit Mercedes is er nog geen reactie op dit hele verhaal.

Volvo

Misschien denk je nu: lopen andere merken ook gevaar? In theorie wel, denk bijvoorbeeld aan Volvo. In tegenstelling tot 20 procent bij Mercedes is dat merk voor 50 procent in handen van de Chinese entiteit Geely. Het Zweedse merk zegt dat zij speciale afspraken hebben met de VS die ervoor zorgen dat hun plekje op de Amerikaanse markt veilig is. Zo van, dat had Mercedes ook even moeten doen. Dit is namelijk geen loze dreiging: dit hangt Mercedes echt boven het hoofd. Volgens bronnen is de Chinese invloed verkopen momenteel de enige oplossing, of accepteren dat de VS Mercedesloos verder gaat. Wordt vervolgd. (via CNBC)