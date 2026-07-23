Mercedes heeft de V8 klaarstaan, maar hoe zit het nou met de C63 en E63?

Er zijn twee dingen waar AMG-fans de afgelopen jaren nou niet bepaald vrolijk van zijn geworden: viercilinders en stekkers. Vooral de C63 kreeg een flinke lading kritiek nadat Mercedes die heerlijke en iconische V8 inruilde voor een plug-in hybride met een viercilinder. Maar wie dacht dat de Duitse autobouwer definitief afscheid had genomen van de achtpitter, hoeft de hoop nog niet op te geven.

Eerst de motor, daarna de auto's

Volgens Mercedes-bestuurslid Mathias Geisen moet er eerst één belangrijk vinkje worden gezet voordat de V8 weer in de bekende AMG-modellen kan worden gelepeld. De vernieuwde V8-motor moest zich namelijk eerst nog bewijzen.

Inmiddels lijkt dat prima gelukt. De nieuwe V8 met flat-plane krukas maakte zijn debuut in de vernieuwde S-Klasse en volgens Mercedes is de motor precies zo verfijnd geworden als dat ze hadden gehoopt. Pas nu kijkt het merk welke modellen de V8 daarna kunnen krijgen. Geisen speelt natuurlijk nog niet open kaart, maar zijn boodschap is in ieder geval duidelijk: "Stay tuned."

Maar hoe zit het nou met de C63?

Dat is interessant, want de huidige C63 lijkt zijn langste tijd wel te hebben gehad. De plug-in hybride met viercilinder verdwijnt naar verwachting binnenkort alweer uit het gamma, ook gewoon omdat de aandrijflijn straks niet meer aan de Europese regelgeving voldoet.

Mercedes bevestigt dus nog niet dat de C63 of E63 daadwerkelijk terugkeert met een V8, maar de signalen worden wel steeds sterker. Zeker omdat er eerder al werd aangekondigd dat de CLE een AMG-versie met V8 krijgt. Bovendien komt er binnenkort een nieuwe AMG C-Klasse met een zes-in-lijn. Je zou zeggen dat er dan nog wel genoeg ruimte overblijft voor een echte C63.

De reaguurders krijgen misschien hun zin

Mercedes heeft de afgelopen jaren heel flink ingezet op elektrificatie, maar lijkt inmiddels ook wel te hebben ingezien dat niet iedere AMG-klant zin heeft in een viercilinder, hoeveel vermogen daar ook uit wordt geperst.

Een officiële bevestiging van een nieuwe C63 of E63 met V8 is er nog niet. Toch klinkt "blijf ons volgen" uit de mond van een Mercedes-bestuurslid een toch een stuk hoopgevender dan de standaard PR-onzin die we de afgelopen jaren hebben gehoord.

Via: Road&track

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