Mercedes huurt neppe F1-coureur in om de elektrische AMG cool te maken

De lancering van de nieuwe AMG GT 4-Door is een spannend moment voor Mercedes, want dit is de allereerste EV die door AMG is ontwikkeld. Om deze auto cool te maken heeft Mercedes niet de minste ingehuurd.

De nieuwe ambassadeur van de AMG GT 4-Door is namelijk niemand minder dan Sonny Hayes. Je weet wel, de legendarische F1-coureur die voor APXGP reed. Of misschien ken je hem beter onder zijn echte naam: Brad Pitt. Hij krijgt van Mercedes een enorme zak geld om zwoel te kijken in de nieuwste campagne rondom de elektrische AMG GT.

Normaal gesproken huurt een merk juist jonge mensen in als ze een auto hip en cool wil maken, niet een ouwe lul van 62. Maar eerlijk is eerlijk: een 62-jarige Brad Pitt is alsnog cooler dan menig 25-jarige. En qua leeftijd sluit hij wel aan op het echte publiek van Mercedes. Met een vanafprijs van € 119.452 zullen er namelijk niet veel jonge kopers op deze auto afkomen.

Brad is niet vies van elektrisch

In de reclamespot lijkt Brad de grootste lol te hebben in de AMG GT, maar wat zou hij nou echt vinden? Nou, misschien vergde dit niet eens zoveel van zijn acteerskills. Brad Pitt is namelijk niet vies van elektrisch. Zo is hij gespot in een Porsche Taycan Turbo S en reed hij eerder in een Tesla Model S. Snelle elektrische sedans zijn dus precies zijn straatje. En een Hollywood-acteur is wel de laatste persoon die zich zal storen aan nep V8-geluid.

Overigens mocht Brad Pitt al eerder op komen draven om deze auto te promoten. Tien maanden geleden was hij al in een spotje te zien met George Russell. Daarin was de AMG GT nog gecamoufleerd. Inmiddels is de auto onthuld, maar de reacties waren niet onverdeeld positief. De AMG GT 4-Door kan de coolfactor van Brad Pitt dus wel gebruiken.

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