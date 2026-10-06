Mercedes introduceert F1-stuur in EQS: dit betaal je ervoor

Sturen is vanaf nu nooit meer hetzelfde in de Mercedes EQS. Na wat experimenten met wat testvoertuigen kun je het steer-by-wire en bijhorende yoke-stuur nu bestellen in een nieuwe Mercedes EQS. Nu weten we ook de prijs ervan.

Wat is steer-by-wire?

Bij de doorsnee auto is er een fysieke verbinding dankzij een stuurstand en stuurhuis met het stuur in de cabine. Als jij aan het stuur draait, draait die stang fysiek de wielen mee via tandheugels of kogels. Bij steer-by-wire is dat niet meer nodig legt Mercedes uit. ‘’De mechanische verbinding tussen het stuurwiel en de voorwielen is niet langer nodig. In plaats daarvan worden de stuurbewegingen van de bestuurder snel en direct via een elektrische verbinding, ofwel "by wire", doorgegeven.’’ In de video hieronder demonstreert Wouter het voor je in een prototype-EQS.

Het grote voordeel van steer-by-wire is dat je de stuurhoek aanzienlijk kunt verminderen, vooral bij lage snelheden. Daardoor wordt een rotonde nemen of inparkeren een eitje zonder dat je hoeft over te pakken. Bij het systeem van Mercedes draait het stuur niet verder dan 170 graden. Ook worden trillingen die je voorheen via het stuur voelde weg gefilterd.









Ik zou als ik EQS-klant was en het systeem overwoog er wel eerst een stukje mee gaan rijden. Bij de Tesla Cybertruck is wel gebleken dat er heel verschillend op het stuursysteem wordt gereageerd. Nu verwacht ik dat de eerste Duitse auto met het systeem wat beter werkt, maar toch: het blijft even wennen.

Wat kost steer-by-wire op de Mercedes EQS?

Vooralsnog is de vernieuwde EQS Limousine de enige Benz met het systeem, maar het zal vast niet de laatste zijn. In de Nederlandse prijslijst vinden we het slimme stuursysteem (inclusief yoke-F1-achtig-stuur en meesturende achterwielen) voor 3.025 euro inclusief btw. Zou jij het op je EQS laten installeren of hou jij het bij het ouderwetse ronde stuur met fysieke verbinding met de voorwielen?

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