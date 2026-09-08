Mercedes is een stap dichterbij heilige EV-batterij

Het volgende grote ding in de EV-wereld is de solid-state batterij. Dit type accu’s laadt sneller op, is goedkoper, gaat langer mee én is veiliger dan lithium-ion. Maar wie brengt de solid-state batterij als eerste aan de man?

De kans dat Mercedes de early adopters kan voorzien van solid-state batterijen is een stuk groter geworden. De Duitsers steken geld in het bedrijf ProLogium uit Taiwan. Zij focussen zich volledig op het klaarmaken van de solid-state techniek voor EV’s. ProLogium heeft nu een belangrijke stap gezet met de batterij uit de hemel.

Belangrijk vinkje

De speciale accu is getest door de Duitse TÜV. Daar kwamen de batterijtesters uit op een energiedichtheid van 381 wattuur per kilo. De EV’s van vandaag de dag hebben een dichtheid van 150 tot 300 Wh/kg. Bij de test werd batterij ook zes uur lang onder constate hitte van 120 graden Celsius gehouden. Om het solid-state label te mogen krijgen, mag je maximaal 0,5 procent van het gewicht verliezen bij deze test. De accu voor de toekomstige Mercedes verloor maar 0,05 procent van zijn gewicht en is dus officieel een solid-state batterij.

Prestaties

De batterij die nu goedgekeurd is, is de 3.5e generatie lithium-keramische batterijcel. De snellaadtijden zijn nog niet getest, maar de vorige generatie belooft al veel goeds. De 3.0 kon al in 8,5 minuut opladen van 5 naar 80 procent. Ja, daar heb je dan wel de juiste oplader voor nodig maar toch: een sub-10-minuten-laadtijd is indrukwekkend.

Klaar voor massaproductie!

Met het label is ProLogium helemaal klaar om een heleboel van dit soort batterijen uit de fabriek te pompen. De eerste badge bestaat uit ongeveer 6.000 accupakketten van 80 kWh per batterij. Als dit allemaal goed verloopt, verdubbelt het bedrijf de productie naar 1 gigawattuur en 12.000 batterijen. Er komt ook nog een Europese fabriek bij in het Franse Duinkerke. Daar moet jaarlijks 4 GWh aan accu’s worden gemaakt, goed voor 48.000 EV-batterijen. Tegen die tijd zou er ook al een volgende generatie batterij moeten zijn die nog sneller oplaadt en betere prestaties levert. Kortom, als dit allemaal uitkomt zit het met de batterij toekomst van Mercedes wel snor.