Mercedes teast gloednieuwe cabrio

Mercedes is de laatste jaren flink aan het schrappen geweest in hun cabrio-aanbod. Nu hadden ze ook wel heel veel cabrio’s. Er was een moment dat Mercedes een SLK, een C-Klasse Cabrio, een E-Klasse Cabrio, een S-Klasse Cabrio, een SL, een SLS Roadster én een G-Klasse Cabrio in de aanbieding had. Dat was misschien een beetje overkill.

Momenteel heeft Mercedes slechts twee cabrio’s in de showroom staan, maar daar komt binnenkort een derde bij. Op Instagram deelt Mercedes een teaservideo waarop we een softtop zien die open gaat. Deze keer is het niet heel moeilijk te raden wat Mercedes in petto heeft. Deze video wordt namelijk gedeeld op het Instagram-account van de G-Klasse en het silhouet is duidelijk een G-Klasse. Er komt dus een nieuwe G-Klasse Cabrio.

Dit was sowieso niet moeilijk te raden, want deze auto was al eerder aangekondigd. In december deelde Mercedes al de eerste beelden. Daarna bleef het een hele tijd stil, maar nu krijgen we dus weer een reminder dat de G-Klasse Cabrio toch echt in aantocht is.

Vijfdeurs

Het grote verschil met de vorige G-Klasse Cabrio is dat het een vijfdeurs wordt in plaats van een vierdeurs. Op zich logisch, aangezien er geen korte versie is van de huidige G-Klasse. Maar toch ook jammer, want een korte versie voelt meer als een echte cabrio.

Overigens weten we nog niet of de auto überhaupt G-Klasse Cabrio gaat heten. G-Klasse Landaulet zou bijvoorbeeld ook kunnen. De dakconstructie lijkt namelijk veel op die van de G650 Landaulet. Je weet wel, dat knotsgekke apparaat met V12 en portaalassen.

Wat voor motorisering(en) de nieuwe G-Klasse Cabrio krijgt, is nog niet bekend. Het zal in ieder geval geen V12 zijn. De lanceringsdatum blijft ook nog een verrassing, dus we moeten gewoon even rustig afwachten.

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