Vroegah kreeg je een prachtig boekje bij je auto waar al het onderhoud in konden worden opgeschreven. Net als veel andere dingen is dat boekje ingeruild voor een digitale variant. Logisch want je hebt niet meer te maken met stempels, kwijtgeraakte boekjes of een verkoper die zegt dat de auto altijd dealeronderhouden is. Toch blijkt een digitaal onderhoudsboekje ook niet altijd alles te vertellen.

Digitaal is ook niet alles

Het digitale onderhoudsboekje is op meerdere vlakken dus een vooruitgang ten opzichte van het ouderwetse stempelboekje. Dat vindt Mercedes ook. De autobouwer uit Duitsland prijst haar digitale boekje aan als een registratie die vooral moeilijker te manipuleren is en biedt het een volledige verificatie van de onderhoudshistorie. Dat is natuurlijk super, want daardoor worden potentiële kopers niet voor de gek gehouden en kunnen zij dus makkelijker de knoop doorhakken om een mooie tweedehands Mercedes te kopen. Allemaal goed, totdat het misging.

Een teleurgestelde koper kwam erachter dat een officiële Mercedes-dealer al in november 2024 had gezien dat zijn auto ernstige motorschade had. Er was zelfs een ruilmotor aangeboden, maar in het digitale onderhoudsboekje was daar helemaal niets van terug te zien. Het dealerbezoek stond namelijk keurig geregistreerd als een gewone onderhoudsbeurt.

Een nogal vervelende situatie, dat kan je wel stellen. De gedupeerde koper had vóór de aanschaf de onderhoudshistorie bij een andere officiële Mercedes-dealer voor de zekerheid laten controleren, en die bevestigde dat de registratie helemaal in orde was. Na de aankoop werd de motorschade opnieuw vastgesteld. De koper laat weten dat als hij had geweten van dit probleem hij de auto natuurlijk nooit had gekocht.

Een misleidende reclame

De Reclame Code Commissie oordeelt dat de reclame dus een misleidende indruk wekt. Door het te hebben over een complete voertuighistorie en volledige verificatie van al het onderhoud, mag een consument op z'n minst verwachten dat bekende defecten en technische diagnoses terug te vinden zijn. Maar goed, dat blijkt dus niet altijd het geval.

De reactie van Mercedes-Benz was daarom ook een beetje tegenstrijdig. Het merk erkende namelijk dat het prachtige digitale boekje niet persé alle diagnoses en technische beoordelingen bevat. Om verdere verwarring te voorkomen gaat het merk de formuleringen op de website aanpassen. Dat dan weer wel.

Volgens de voorzitter van de Reclame Code Commissie is de uiting van Mercedes misleidend is en in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Mercedes-Benz wordt daarom vriendelijk aanbevolen om niet langer op deze manier reclame te maken.

Moraal van het verhaal: leuk zo'n digitaal onderhoudsboekje, maar je kan er absoluut niet blind op vertrouwen.