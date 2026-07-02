Het gaat niet zo lekker met de productie van de elektrische Mercedes GLC

Heb je een keer een auto die zo populair is dat je de productie vroegtijdig moet opschalen, stop je helemaal met de productie. Dat is wat er op dit moment gebeurt in de Mercedes-fabriek in Bremen. Daar rolt geen enkele elektrische GLC meer van de band.

We hebben het flauwe vermoeden dat ze bij Mercedes de slingers voor het succes van de elektrische GLC alweer weg hebben gehaald. Hoewel de verkoop blijkbaar storm loopt, kan de productie het niet bijbenen. Dat zou op papier een luxe positie zijn, ware het niet dat Mercedes de productie van de GLC noodgedwongen helemaal heeft stilgelegd doordat toeleveranciers roet in het eten gooien.

Kink in de kabel

Volgens het Duitse Handelsblatt liep Mercedes voor het eerst tegen de problemen met de leveranciers aan toen het de productie van de GLC wilde opschalen. Ondermeer acculeverancier CATL zou niet eenvoudig kunnen voldoen aan de vraag van de Duitse autobouwer. Het Chinese bedrijf zou in de clinch liggen met de Tsjechische overheid die ineens striktere milieu-eisen opgelegd zou hebben voor de CATL-fabriek in Debrecen.

De accufabrikant kampt overigens al langer met leveringsproblemen. De Duitse krant kaart aan dat CATL er al eerder voor koos om een deel van de leveringen aan Europese klanten, niet vanuit de fabriek in Debrecen, maar vanuit China te laten komen. Gezien China iets meer uit de route ligt dat Tsjechie, brengt deze wisseling een ietwat langere levertijd met zich mee.

Ook Kromberg & Schubert, leverancier van de bedrading van de GLC, zou moeite hebben om aan de vraag van Mercedes te voldoen.

Eind 2026 loopt alles weer op rolletjes

Mercedes geeft overigens aan dat de problemen met de toeleverancier al opgelost zouden zijn, maar dat de uitwerking hiervan nog even op zich laat wachten. Wanneer de productie weer opgestart wordt, is dan ook onduidelijk. De Duitsers zijn overigens wel voornemens om het gat dat door de stilstand ontstaat, op te vangen. Tegelijk lopen de wachttijden voor een nieuwe, elektrische GLC al op tot meer dan een half jaar.

Mercedes zet alles op alles om de productie en de leveringen voor het eind van 2026 weer helemaal op orde te hebben, maar geeft ook eerlijk toe dat het niet zeker is of dat allemaal wel gaat lukken.