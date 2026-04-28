Mercedes brengt knoppen terug maar bioscoopschermen blijven

Goed nieuws voor iedereen die weleens vloekend op een Hyperscreen heeft zitten beuken: Mercedes-Benz heeft geluisterd. Of ja, een soort van. De knoppen komen terug, maar...

Schermen blijven de baas

Mercedes is namelijk nog lang niet klaar met zijn liefde voor gigantische schermen. Integendeel. Volgens de top van het merk zijn die enorme displays juist essentieel voor het premiumgevoel. Denk aan metersbrede dashboards vol pixels, waar je je eigen wallpapers op kunt zetten alsof je in een rijdende iPad zit.

Het idee: de magie zit achter het scherm. Net als bij je smartphone. Dat ding ziet er al jaren hetzelfde uit, maar onder de motorkap gebeurt het echte werk. Mercedes wil datzelfde gevoel in de auto stoppen. Groot scherm, veel pixels en veel beleving. Die beleving komt vooral terug wanneer je jezelf helemaal scheef bladert door alle submenu's om de stoelverwarming uit te zetten, denk ik.

Knopjes keren terug

Toch gaat het niet allemaal van een leien dakje. Vooral de haptische knoppen op het stuur konden rekenen op, laten we zeggen, gemengde reacties. Klanten waren er vrij snel klaar mee. Dus wat doet Mercedes? Die draait voorzichtig bij. De ouderwetse rolknoppen maken hun comeback en in toekomstige modellen komen er weer fysieke knoppen voor belangrijke functies, zoals het volume van de radio of de binnentemperatuur.

De gulden middenweg

Het resultaat wordt dus een soort compromis. Die bioscoopschermen blijven, want dat is nu eenmaal het visitekaartje van moderne luxe. Daarnaast komen er weer fysieke knoppen voor de essentiële zaken.

Oftewel: Mercedes probeert het beste van twee werelden te combineren. Een digitale speeltuin voor wie dat wil, en tastbare bediening voor iedereen die gewoon zonder nadenken iets wil aanpassen.