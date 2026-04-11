Verwarmde gordel met airbag? Dit zijn de vreemdste opties op de Maybach S-Klasse

Eigenlijk is het op z’n minst absurt te noemen dat er een configurator bestaat voor een auto die ‘kaal’ pas vanaf meer dan twee ton verkrijgbaar is. De kans dat iemand die bereid is om minimaal een kwart miljoen af te tikken voor een nieuwe vierwieler even rustig gaat zitten klikken en op ‘bestellen’ klikt, is natuurlijk nihil. Maar dat neemt niet weg dat wij even onze tijd hebben genomen om dat klikken toch te doen. Het is voor ons even een blik in een wereld die zo mooi had kunnen zijn, maar die waarschijnlijk onbereikbaar blijft.

Hoe onbereikbaar is onbereikbaar? Door vakkundig alle duurste opties aan te klikken, kwamen we een euro boven 425.000 euro uit. Door strategischer te klikken en uit te vogelen wat wel en niet samenwerkte, wisten we het getal nog iets op te krikken naar 426.695 euro. Maar in de wereld van Maybach zegt dat helemaal niets. We hebben het hier over de standaard opties. Die zijn er alleen voor de plebs.

Alles kan als je geld hebt

Als je echt geld hebt, dan ga je met je persoonlijke adviseur om tafel en ga je het hebben over zeldzame houtsoorten, unieke lakcombinaties, koelkasten die speciaal gemaakt zijn voor je eigen champagnemerk en natuurlijk overal je eigen naam in goud in de bekleding gestikt. Met andere woorden: als geld geen probleem is, dan zadel je Mercedes-Maybach op met een wensenlijst en eis je dat ze die waarmaken, wat ze waarschijnlijk ook zonder tegenspraak doen.

Moet je toch iets op de centen letten, dan kan je natuurlijk gewoon voor de voorbedachte twee-kleurige lakopties gaan voor net geen 19.000 euro en het Maybach-logo in goud of zilver in de matten laten borduren.

Milieuvriendelijk doen wordt ontmoedigd

Wat vooral opvalt is dat Mercedes-Maybach een aantal opties onbereikbaar maakt voor de wat milieubewustere koper. Als je voor de S 580 e kiest, dat is de PHEV die tot 98 km volledig elektrisch kan afleggen, mag je ineens geen E-active Body Control (7.865 euro) meer kiezen. Over de weg glijden met het systeem dat de weg scant en de luchtvering hierop aanpast, is alleen weggelegd voor degene die het niet zo nauw nemen met het milieu.

Wat ook opvalt is dat alle varianten standaard tot vier graden meesturende achterwielen hebben. Heb je ietwat krappe oprijlaan, dan kan dat aangepast worden tot tien graden voor het schappelijke bedrag van 726 euro. Maar dan moet je wel genoegen nemen met 19-inch velgen. Oftewel de standaard velgen die Mercedes voor de Maybach S-Klasse heeft bedacht. De aantrekkelijkere 20- en 21-inch opties kunnen alleen als je echt groot woont.

Ook beperkt Mercedes-Maybach de milieubewustere klant hier in de keuzes. Minder uitstoot is ook minder keuze in velgen. De hele sectie 21-inch lichtmetaal is uit den boze voor de elektrorakkers.

Zwart, wit of blauw

Wil je jezelf helemaal beperken, kies dan je Maybach S-Klasse met het speciale ‘Night Series’-pakket. Voor 30.250 euro krijg wordt de S-Klasse volledig zwart, wit, blauw of in een combinatie van de drie afgeleverd. Er is geen chroom deeltje meer te herkennen en zelfs de velgen zijn pikzwart. In het interieur kun je enkel nog kiezen voor zwart of wit nappaleer. De sierdelen zijn ook altijd helemaal zwart. Je krijgt een beetje het idee dat deze optie vooral bedoeld is voor de mensen die vooral graag ongezien zaken doen in het donker.

Natuurlijk is de Maybach als geen ander bedoeld voor om in comfort op de achterbank te kunnen reizen. Of eigenlijk, dat verwacht je. Voor echt comfort zul je toch zelf nog wat opties moeten aanvinken. Vanzelfsprekend vink je als eerste het ‘Executive stoelenpakket achter’ aan voor 2.662 euro. Waarom? Omdat je dan airbags in je gordels krijgt. Wel zo comfortabel als je chauffeur die zelfrijdende Tesla niet ziet aankomen. Overigens kun je gordels ook verwarmend krijgen, daarvoor moet je het 702 euro kostende ‘Warmecomfort pakket plus’ aanvinken. Daarbij veranderen deurpanelen en armleuningen ook ineens in kleine straalkacheltjes.

Daarnaast is het Firs Class achtercompartiment dat voor 0 euro op de lijst staat, maar toch bijna 8.000 euro aan extra opties vereist, geen overbodige luxe voor de werkende persoon. Het verandert de achterbank in twee luxe stoelen met een middenconsole en twee uitklapbare tafels, met plek voor de mobiele telefoon. Ook niet onbelangrijk om te benoemen dat deze optie ook een verwarmde en gekoelde bekerhouder omvat.

Entertainment niet standaard

Om het echt af te maken, is het natuurlijk ook aan te raden om voor 6.649 het Burmester High-End 4D Surround Sound systeem aan te vinken in combinatie met het MBUX High-End Rear Seat Entertainmentsysteem van 4.586 euro. Alleen op die manier kan je op een schappelijke manier films en series kijken vanuit je luie stoel. Opmerkelijk is wel dat Mercedes-Maybach een draadloze koptelefoon meelevert bij de laatste optie, terwijl je juist in je eigen privé-bioscoop wilt zitten.

Waar zouden we absoluut niet voor betalen? De verwarmde voorruit van iets meer dan 500 euro. Daar heb je de chauffeur voor.

Waar komen wij met onze perfecte Mercedes-Maybach S-Klasse configuratie uit? Een schappelijke 383.000 euro. Voornamelijk omdat we toch graag zien dat de Maybach op 21-inch rolt en een leuk MANUFAKTUR-kleurtje op de buitenkant en in het interieur heeft (kost bij elkaar al bijna 35.000 euro extra). Ook de eerder genoemde comfortopties zijn aangevinkt.

Maar nu zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar hoe jij je Maybach zou uitrusten. Zou je PHEV kiezen? Of ga je voor zwarter dan zwart? Laat het ons weten in de comments hieronder.