Mercedes mogelijk onterecht in voordeel door ADUO, maar FIA weigert verandering

De ene keer geeft de FIA het idee dat het prima weet waar het mee bezig is, de andere keer geeft het toe dat het fouten maakt, maar weigert het deze op te lossen. Waarom? Omdat het zo wel goed genoeg gaat.

Sinds de introductie van de nieuwe regels in de Formule 1, wordt er onverminderd over gediscussieerd. Er zouden oneerlijke situaties ontstaan zijn die aangepakt zouden moeten worden om alle teams in de koningsklasse gelijkere kansen te geven. Iets wat de FIA ter harte nam en de ADUO-regelgeving voor introduceerde. Op basis van verschillende metingen zou worden bepaald welk team het krachtigst is en welke minder. De minder sterke teams zouden onder de regels extra mogelijkheden krijgen om ondermeer wat bij te spijkeren aan de motor. Maar dat pakt minder goed uit dan verwacht.

Werkt goed, maar ook niet

Of eigenlijk pakt het goed genoeg uit, stelt single-seater director Nikolas Tombazis van de FIA. Hij erkent nu voor het eerst dat het ADUO-systeem niet perfect is en zijn fouten kent, maar dat de metingen die zijn gedaan goed zijn. Hoe ermee omgegaan wordt...

“Ik denk dat onze metingen, naar mijn mening, zeer nauwkeurig zijn gebleken. Dat gezegd hebbende: is alles vlekkeloos verlopen? Nee, want het is duidelijk dat mensen niet tevreden zijn, enzovoort. Moeten we nadenken over verbeteringen voor de toekomst? Ja, dat zou ik wel zeggen", aldus de 58-jarige Griek.

Met dat laatste doelt hij op de situatie die is ontstaan tussen Red Bull en Mercedes. Het team van Toto Wolff word gezien als een partij met een zwakkere motor tegenover die van Red Bull en kreeg daardoor gratis de mogelijk om deze te upgraden. Het idee is dat Mercedes dit ook zou doen, om zo de strijd met het op papier krachtigere stierenteam aan te kunnen. Maar in de praktijk gebruikt Mercedes het niet gebruiken van de mogelijkheid om Red Bull vast te houden op het punt waar het nu ziet. Doordat Mercedes zelf weigert te innoveren, zal Red Bull nooit de kans krijgen om dit ook te doen. En dat is nog naast het punt dat Mercedes overduidelijk de snelste auto op de grid heeft waardoor je dus kunt gaan twijfelen over de metingen die de FIA gedaan heeft.

Misbruik? Ik zie helemaal geen misbruik

Hoewel Mercedes overduidelijk die troefkaart aan het spelen is, ziet Tombazis dit niet als een langdurig probleem. "“Nou, ik denk niet dat het handig voor je zou zijn om altijd onder je maximale vermogen te blijven, alleen maar om meer kansen te krijgen, want wat heeft het dan voor zin om kansen te krijgen als het er uiteindelijk niet om gaat dat jij aan de top staat?”

Kortom: de FIA erkent dat er fouten gemaakt worden, maar ziet de gevolgen er niet van in. En het aanpassen van de ingevoerde regels? Dat doen we misschien volgend jaar wel. Of zoals Tombazis het zelf met veel woorden en weinig inhoud zegt: “Ik denk dat het systeem werkt zoals het bedoeld is, maar ik ben wel van mening dat er enkele tekortkomingen zijn die we in de toekomst moeten aanpakken. Om het minder tijdrovend en minder omstreden te maken, moeten we in de toekomst ook enkele maatregelen nemen om het te verbeteren.”

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