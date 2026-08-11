Meest wanhopige marketingstunt van Mercedes is keihard geflopt

Hoe verkoop je een elektrische Mercedes aan jonge Chinezen? Als je het Mercedes vraagt: door samen te werken met niemand minder dan de McDonald's. Nee, dat is geen grap. De Duitsers vervingen de beroemde Mercedes-ster tijdelijk door... een burger. Dat moest de nieuwe elektrische CLA hip maken. Helaas bleek een Big Mac geen wondermiddel voor tegenvallende verkoopcijfers. Maar lekker zijn ze wel.

Zelfs een cheeseburger hielp niet

Mercedes gooide vorig jaar alles in de strijd om de nieuwe elektrische CLA onder de aandacht te brengen, zo blijkt uit berichtgeving van Bloomberg. In de campagne 'So Mc-Benz' werkte de Duitse autobouwer samen met McDonald's, waarbij een cheeseburger de plek van de iconische ster op de motorkap innam. Het idee was simpel: jongeren aanspreken met een lekkere vette campagne.

De praktijk bleek helaas een stuk minder smakelijk.

In de eerste helft van dit jaar verkocht Mercedes in heel China slechts 1.153 exemplaren van de elektrische CLA. Even ter vergelijking: Xiaomi leverde in dezelfde periode ruim 80.000 SU7's af. Ja, dat doet pijn.

China wil iets anders

Mercedes heeft de CLA speciaal aangepast voor China. De auto kreeg een langere wielbasis, een ruimer interieur, AI-spraakbediening en een vanafprijs van ongeveer 27.200 euro. Dat is gewoon 40 procent goedkoper dan dezelfde auto in Europa. Maar zelfs dat was niet genoeg.

Volgens kenners zit het probleem veel dieper. Chinese merken als Xiaomi, BYD en Huawei-partner SAIC bouwen auto's die gewoon beter aansluiten bij de wensen van de lokale kopers. Niet alleen qua prijs, maar vooral op software, infotainment en andere slimme functies. Waar de Duitse merken vroeger voorop liepen, kijken Chinese klanten nu juist naar de lokale concurrentie voor de nieuwste technologie.

Ook BMW en Volkswagen hebben het zwaar

Mercedes staat trouwens niet alleen. Ook BMW, Audi, Volkswagen en Porsche zagen hun verkopen in China keihard dalen. BMW verwacht zelfs nog maar een operationele marge van 1 procent op de autobusiness. Alle hoop is nu gevestigd op nieuwe modellen zoals BMW's Neue Klasse, terwijl Volkswagen inzet op samenwerkingen met Xpeng en SAIC.

Mercedes houdt ondertussen vol dat de CLA nooit bedoeld was als volumemodel, maar vooral als technologisch visitekaartje. Dat klinkt natuurlijk een stuk beter dan toegeven dat zelfs een samenwerking met McDonald's de Chinese koper niet over kan halen. Want als een cheeseburger op je motorkap niet werkt, dan weet je dat er echt iets mis is.

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