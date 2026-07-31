Mercedes: auto's hebben te weinig knoppen, toch meer schermen nodig

In de wereld waar interieurs van auto's gedomineerd worden door schermen, is de strijd nog steeds gaande wat betreft meer of minder fysieke knoppen. Waar vele merken toch zien dat je ook te ver kan gaan met dingen in schermen verstoppen. Bij Mercedes en hun obsessie met het Hyperscreen, een scherm wat over de volledige breedte van het dashboard spant, zou je verwachten dat alle fysieke knoppen eruit moeten. Dat ligt toch iets anders.

In gesprek met Autocar legt de grote baas Ola Källenius uit dat kritiek rondom de digitale interface bij Mercedes zeker niet aan dovemansoren is gericht. Bij Mercedes wordt er echter veel tijd geïnvesteerd in het gemak waarmee de interface te bedienen is. "Een vijfjarige moet zich kunnen redden ermee", aldus Källenius. Volgens de grote baas ben je binnen no-time gewend aan het scherm en is het daarna allemaal automatische piloot voor dagelijks gebruik.

Stembediening zuigt, knoppen maken comeback

Ook Mercedes is echter niet immuun tegen de afleidende natuur van schermen an sich. Källenius zegt dat stembediening eigenlijk ideaal is tijdens het rijden, maar de hordes op dat gebied zijn gewoon vrij groot. Dus is er maar één oplossing: de terugkeer van knoppen. Källenius zegt dat Mercedes qua touchpad-knoppen misschien te veel heeft gekozen voor vernieuwen om het vernieuwen en een beetje is doorgeslagen. De klant sloeg daar niet op aan en vindt fysieke knoppen op het stuur fijner. Vandaar een aanpak om knoppen terug te brengen, in ieder geval naar het stuur. Källenius noemt het de terugkeer van de 'knoppen die logisch voelen'.

Dan de hamvraag: heeft Mercedes dan de piek bereikt qua schermen in auto's? Met een gigantisch scherm dat het interieur domineert zou je bijna zeggen dat er nergens meer ruimte voor is, maar Källenius wil niks zeggen over of de 'schermpiek' bereikt is. Wel durft hij te zeggen dat het 'knoppendal' bereikt is.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover